La UEFA considera "inadmisible" la protesta del FC Barcelona sobre la actuación arbitral ante el Atlético

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha declarado este martes que considera "inadmisible" la protesta presentada por el FC Barcelona tras el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones sobre un posible penalti cometido por el jugador del Atlético de Madrid Marc Pubill, al considerar que cogió un balón dentro del área con las manos, estando este en juego.

"Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral . El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta", apunta el comunicado del máximo organismo del fútbol europeo.

El FC Barcelona anunció el pasado jueves que había presentado una "queja formal" ante la UEFA por la "actuación arbitral contraria a la normativa" que sufrieron el miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid, haciendo mención a una jugada en concreto pero también hablando de algo sistemático.

El club azulgrana consideraba que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado", apuntó, centrando su reclamación en la acción del minuto 54, en la que Juan Musso pareció poner el balón en juego y su compañero Marc Pubill, dentro del área, cogió el esférico con las manos para sacar de nuevo de portería, "sin que se señalara el correspondiente penalti" ni entrar el VAR.