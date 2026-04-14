Agencias

La mexicana Gabriela Jáquez elegida en el 5 del draft de la WNBA por las Chicago Sky

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Washington, 13 abr (EFE).- La mexicana Gabriela Jáquez fue elegida este lunes en el número cinco del draft de la WNBA por las Chicago Sky.

Jáquez, de 22 años, brilló en la final del 'March Madness' de la NCAA hace solo una semana y fue clave para que UCLA conquistase su primer título universitario desde 1978.

"Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre he tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo", afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

La estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies, fue elegida en el número uno del draft por Dallas Wings, mientras que la española Awa Fam fue seleccionada en tercera posición por Seattle Storm.

Jáquez es la hermana de Jaime Jáquez Jr., de los Miami Heat de la NBA. Los Jáquez se convierten en los primeros hermanos mexicanos en la WNBA y NBA. Aunque nacidos en California, ambos representan a México a nivel internacional.

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