La astronauta de la misión Artemis II Christina Koch no actuó en 'Mad Max: Fury Road'

Madrid, 13 abr (EFE).- Es falso que la astronauta Christina Koch, miembro de la tripulación de Artemis II, sea una actriz que participó en el rodaje de la película 'Mad Max: Fury Road', como afirman usuarios en redes sociales al poner en duda la veracidad del viaje espacial. La actriz a la que hacen referencia los mensajes tiene el mismo nombre, pero en 2012, cuando se rodó el filme, la tripulante de la nave Orión estaba destinada en bases de operaciones en Alaska y Samoa Americana.

Mensajes en redes sociales como Facebook y X aseguran que la astronauta Christina Koch, una de las tripulantes de la nave Orión en la misión Artemis II, actuó en la película 'Mad Max: Fury Road', estrenada en 2015.

Los usuarios comparten una fotografía tomada durante el rodaje del filme de una de las actrices que intervinieron y la comparan con una imagen de la astronauta usando el uniforme de la NASA.

"SABIAS QUE LA TAL CHRISTINA KOCH FUE ACTRIZ EN LA PELICULA MAD MAX (sic)", dicen los textos que levantan sospechas sobre si realmente la misión se llevó a cabo o fue solo un montaje cinematográfico.

HECHOS: La astronauta Christina Koch no es la actriz del mismo nombre que aparece como un personaje secundario en la película 'Mad Max: Fury Road'. Según la biografía de Koch, la ingeniera estaba destinada en bases de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) en Alaska y Samoa Americana durante 2012, año en el que se rodó la película en el desierto de Namibia.

La comparación de la biografía de la astronauta y tripulante de la nave Orión en la misión Artemis II de la NASA con los tiempos de rodaje de la película encontrados en varios medios de comunicación muestra que no coinciden.

Las informaciones de prensa señalan que en febrero de 2012 el director australiano George Miller rodaba la película en una localización secreta del desierto de Namibia, que dio por acabada en diciembre de ese año.

Según la biografía en la página oficial de la NASA de la ingeniera y astronauta, durante el año 2012, Koch trabajaba para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Concretamente con el cargo de ingeniera de campo en el Observatorio de Referencia de la División de Vigilancia Global de la NOAA en Utqiaġvik (Alaska) y, posteriormente, el de jefa de estación del Observatorio de Samoa Americana.

Una ocupación que hace imposible que Koch pudiera participar en el rodaje mientras ocupaba una posición de responsabilidad en la NOAA en lugares muy alejados de la filmación de la película.

Una búsqueda de información sobre la actriz Christina Koch y su papel en la cuarta entrega de 'Mad Max' lleva hasta la página de información cinematográfica IMDB y publicaciones en internet de grupos de aficionados de la saga distópica.

Según estas páginas, una actriz llamada Christina Koch, de la que no se ofrecen datos biográficos, interpretó a una de las 'Vuvalinis', personajes también conocidos como 'Muchas Madres' (Many Mothers), una tribu de guerreras nómadas y ancianas.

El análisis de una imagen en la que aparecen las actrices que dieron vida a las 'Vuvalinis' junto a la protagonista de la película Charlize Theron y el retrato de la astronauta no muestra parecido con ninguna de ellas, de edad más avanzada.

Una nueva búsqueda de actrices con el mismo nombre que la astronauta estadounidense da como resultado dos intérpretes australianas, pero ninguna de las dos incluye en su historial haber participado en 'Mad Max: Fury Road'.

La histórica misión Artemis II de la NASA, que supone el regreso de la humanidad a la órbita lunar, ha estado en el centro de la desinformación desde que despegó el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Alguno de estos mensajes ponen en duda que el hombre haya llegado a la Luna y aseguran que es un montaje grabado desde un estudio cinematográfico. Otros comparten imágenes en color descontextualizadas de la cara oculta del satélite terrestre.

Por tanto, no es cierto que la astronauta e ingeniera Christina Koch sea la actriz del mismo nombre que aparece en la película 'Mad Max: Fury Road', ya que las fechas de grabación y la trayectoria profesional de la tripulante de la misión Artemis II hacen imposible su participación en el filme, y la comparación de las fotografías de ambas descarta que sean la misma persona. EFE