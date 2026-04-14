Irán señala que el bloqueo marítimo de EEUU vulnera su soberanía y avanza medidas "proporcionadas" para protegerla

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha subrayado este lunes que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos en el estratégico estrecho de Ormuz constituye una "grave violación de la soberanía e integridad territorial" iraní, al tiempo que ha advertido que el país asiático ejercerá su "derecho inherente" a adoptar "todas las medidas necesarias y proporcionadas" para salvaguardarla.

"La imposición de un bloqueo marítimo constituye una grave violación de la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán", ha insistido Iravani en una misiva dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Fares Alrowaiei.

A su vez, el diplomático iraní ha tachado a este cierre perimetral impuesto por Estados Unidos de "violación flagrante de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza consagrada en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas", así como de "claro acto de agresión en virtud del Derecho Internacional" y una vulneración de los principios fundamentales del Derecho Internacional del Mar.

"Al tratar de obstaculizar el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, Estados Unidos interfiere ilegalmente en el ejercicio de los derechos soberanos de Irán y vulnera los derechos de terceros Estados y el comercio marítimo legítimo", ha recalcado Iravani en su carta.

Asimismo, tras "rechazar" y "condenar" en los términos "más enérgicos posibles" este "acto ilegal de Estados Unidos", el representante permanente del país asiático ha puesto sobre Washington "toda la responsabilidad" por tal "acto internacionalmente ilícito", así como "por cualquier consecuencia que se derive del mismo, incluido su impacto en la paz y seguridad regional e internacional".

Todo ello, tras asegurar que ejercerá su "derecho inherente a adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas, de conformidad con el Derecho Internacional" para "salvaguardar" su "soberanía, integridad territorial e intereses nacionales".

Al calor de esta coyuntura que, según ha advertido el representante iraní, "supone una grave amenaza para la paz y seguridad internacionales", agravando a su vez el riesgo de "escalada" en una región que, ha anotado, "ya de por sí es muy inestable", Iravani ha exhortado a Guterres y al Consejo de Seguridad a "condenar de manera inequívoca esta medida ilegal (de Estados Unidos), adoptando medidas urgentes y eficaces para impedir una mayor escalada con consecuencias potencialmente catastróficas para la paz y la seguridad".

Cabe recordar que el bloqueo de todos los puertos iraníes entró en vigor a las 16.00 horas de este lunes, según anunció el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM). El mismo implica un bloqueo imparcial contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos de los golfos Pérsico y de Omán.