Herido de bala uno de los acusados de un tiroteo en Marbella en 2019 el día antes del juicio

Uno de los acusados de un tiroteo ocurrido en 2019 en la localidad malagueña de Marbella, en el que murió un hombre y otro resultó herido, ha recibido dos impactos de bala en la noche de este pasado lunes en Pizarra (Málaga), lo que ha motivado la suspensión sin fecha del juicio con jurado popular previsto para esta semana, según han informado varias fuentes consultadas por Europa Press.

El juicio por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y pertenencia a grupo criminal por los hechos de 2019 ya fue aplazado este lunes porque este acusado indicó que había tenido que acudir a urgencias, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes apuntaron que estaba previsto este martes iniciar la vista oral.

Fuentes del caso han explicado a Europa Press, respecto a esa primera agresión, que el acusado alegó que dos personas con la cara tapada y que iban en un patinete le habrían pinchado, lo que le hizo incluso perder el conocimiento y que tuviera que ser trasladado a urgencias de un hospital.

Asimismo, según han manifestado estas mismas fuentes, este martes ha informado de que había recibido dos impactos de bala, uno en la zona del tobillo y otro en la espalda o el hombro, por parte de unas personas que iban en una moto en la tarde noche del lunes en Pizarra. Un incidente que le ha llevado a estar ingresado en un hospital.

Según han precisado las fuentes, el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado ha ordenado que se realizaran las actuaciones correspondientes para determinar la veracidad de estas manifestaciones, y tras verificarlas, se ha dado traslado a las partes y se ha acordado la suspensión del juicio al menos hasta el próximo mes de noviembre.

Por su parte, desde la Guardia Civil han señalado que se ha abierto una investigación a raíz de un altercado ocurrido en una barriada de Pizarra en la noche de este pasado lunes, en el que un hombre resultó herido de bala.

Por los hechos de 2019, la Fiscalía solicita 37 años de prisión para un acusado y 38 años y medio para otros dos. Los hechos sucedieron en noviembre de dicho año. Según el escrito inicial de la acusación pública, dos de los procesados, "en aplicación de un plan preconcebido", en el que habría participado el tercero, acudieron en un vehículo, junto a las dos víctimas al domicilio de uno de ellos.

Una vez en su interior, dice el ministerio fiscal en su relato inicial al que ha tenido acceso Europa Press, "con ánimo de acabar con la vida de ambos", uno de los acusados supuestamente disparó con un arma corta tipo revólver en el pecho, entrando la bala por debajo de la clavícula y saliendo por la espalda, produciéndole la muerte".

Tras esto, dice la acusación, supuestamente un segundo acusado --el que ahora se encuentra ingresado-- habría disparado al otro hombre con un arma de similar hasta en tres ocasiones, recibiendo los impactos en un hombro, pierna y abdomen; lo que le produjo varias lesiones que requirieron de tratamientos rehabilitadores en varios hospitales y que curaron en 336 días.

El tercer acusado se había reunido previamente con los acusados, "con la finalidad de planear y dar muerte" a las dos víctimas, con las que también mantuvo encuentros, dice el fiscal. Además, nada más producirse el tiroteo, también se reunió con los otros dos procesados.

Para la acusación pública, se trata de dos delitos de asesinato, uno en grado de tentativa; y de pertenencia a grupo criminal con disposición de armas, de los que acusa a los tres procesados; mientras que a dos de ellos también les achaca delitos de tenencia ilícita de armas, ya que ninguno tenía licencia de armas.

Por estos hechos, solicita que se imponga a uno de los procesados la pena de 37 años de cárcel y a otros dos les suma la petición de un año y medio más por tenencia ilícita de armas --pidiendo 38 años y medio de prisión--. Como indemnización, considera que deben pagar a los herederos del fallecido 200.000 euros y al lesionado 26.280 euros por las heridas producidas y 99.000 euros por las secuelas.