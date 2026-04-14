Google combatirá el 'secuestro del botón de retroceso': cuando la página web impide volver atrás en el navegador

Google ha actualizado sus políticas antispam para incluir lo que se conoce como 'secuestro del botón de retroceso', una práctica maliciosa que interfiere con el funcionamiento del navegador para impedir que los usuarios regresen a una página anterior.

El botón de 'retroceso' del navegador permite salir de la página actual y regresar a una anterior. Sin embargo, hay sitios web que rompen con esta expectativa, afectando a la experiencia de navegación que tienen los usuarios.

Esta práctica, que se conoce como 'secuestro del botón de retroceso', puede redirigir a los usuarios a páginas que nunca han visitado, mostrarles recomendaciones o anuncios no solicitados o incluso impedirles navegar por internet con normalidad, como explica Google en su blog.

La compañía tecnológica ha incluido esta práctica dentro de sus políticas antispam, lo que supone tomará medidas contra las páginas que utilicen el botón de retroceso "de forma fraudulenta", pudiendo afectar a su posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google.

Google concede dos meses de plazo a los propietarios de las páginas web para que hagan los cambios necesarios, antes de su entrada en vigor el próximo 15 de junio.