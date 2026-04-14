Encuentran en Japón el cuerpo de un niño que llevaba desaparecido desde marzo

Tokio, 14 abr (EFE).- Las autoridades japonesas confirmaron este martes que han encontrado el cuerpo sin vida de un niño de 11 años que llevaba desaparecido desde el pasado 23 de marzo en un bosque de la localidad de Nantan, en la prefectura de Kioto.

El cuerpo fue descubierto en la tarde del lunes, tumbado boca arriba y sin zapatos, según recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.

Durante una rueda de prensa, la Policía explicó hoy que el niño, que se llamaba Yuki Adachi, murió en algún momento a finales del mes pasado, pero la causa de la muerte se desconoce.

La desaparición de Adachi llevaba días copando titulares en los principales medios de Japón.

Según la prensa local, el chico llevaba desaparecido desde la mañana del 23 de marzo, cuando su padre, de acuerdo a la versión que dio a las autoridades, lo dejó junto a la escuela.

Sus profesores, sin embargo, nunca llegaron a verlo en clase, y las cámaras de la escuela no registraron su llegada al centro.

Según recoge el periódico Mainichi, el pasado 29 de marzo un familiar encontró la mochila de Adachi en una zona montañosa a unos tres kilómetros de la escuela, y sus zapatos se encontraron el 12 de abril en las montañas entre la escuela y su casa.

El cuerpo fue descubierto a unos dos kilómetros de la escuela, sin señales claras de violencia. EFE