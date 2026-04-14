Audax suspende temporalmente su programa de recompra de acciones tras ejecutar algo más de un tercio

Audax Renovables ha acordado "de forma voluntaria y por motivos de prudencia" suspender temporalmente la ejecución del programa de recompra de acciones que estaba llevando a cabo y del que ha ejecutado ya algo más de un tercio.

Según ha explicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la suspensión temporal del programa se producirá durante el periodo de prohibición de operaciones ('blackout period') comprendido entre este martes, 14 de abril, y el 14 de mayo de 2026, ambos inclusive.

Finalizado dicho periodo, Audax tiene previsto reanudar automáticamente la ejecución del programa de recompra en los términos y condiciones anunciados, sin que la suspensión temporal suponga modificación alguna de los mismos.

Hasta este lunes, 13 de abril, el importe destinado por Audax a adquirir acciones propias al amparo de este programa ha alcanzado los 7.266.924 euros, lo que representa aproximadamente el 36,33% del importe monetario máximo del programa de recompra, fijado en 20 millones de euros.

Audax anunció este programa de recompra el pasado mes de noviembre, en el marco de su nuevo plan estratégico.

El objetivo del programa de recompra de Audax es el de mejorar la retribución al accionista, para lo que adquirirá hasta 15 millones de acciones, equivalentes aproximadamente al 3,3% del capital, por un importe máximo de 20 millones.