Ucrania denuncia más de 10.000 "violaciones" de Rusia durante la tregua por la Pascua ortodoxa

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de cometer más de 10.700 "violaciones" de la tregua anunciada con motivo de la Pascua Ortodoxa, antes de resaltar que durante las últimas horas han sido derribados cerca de 90 drones lanzados por las fuerzas rusas, una vez expirado el acuerdo a última hora del domingo.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "en total, se registraron 10.721 violaciones por parte del enemigo desde la declaración del alto el fuego" y ha subrayado que "los defensores ucranianos siguen ofreciendo resistencia efectiva en todas las secciones del frente".

Así, ha resaltado que "en general, durante el alto el fuego no hubo ataques con misiles, bombardeos o drones kamikaze tipo 'Shahed'", si bien ha matizado que "el enemigo llevó a cabo 1.567 ataques con artillería contra posiciones de tropas, lanzó 119 operaciones de asalto y 9.035 ataque con drones 'Italma', 'Lancet' y 'Molniya'".

La Fuerza Aérea ucraniana ha puntualizado que durante la madrugada, una vez expirada la tregua, ha derribado 87 de los 98 drones lanzados por las fuerzas rusas, antes de confirmar nueve impactos, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, Rusia ha destacado que durante la madrugada de este lunes ha interceptado 33 drones ucranianos en Bélgorod, Kursk, Rostov, Broansk, Smolensk y la península de Crimea --anexionada en 2014--, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.