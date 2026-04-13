Agencias

Los talibán cifran en 26 los refugiados afganos muertos durante la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

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Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021 han cifrado este lunes en 26 la cifra de refugiados afganos muertos en territorio iraní durante la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Por desgracia, 26 ciudadanos afganos, incluidos menores, murieron en los 40 días de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las familias de 14 víctimas acudieron a la Embajada y solicitaron el envío de los cuerpos de sus familiares a Afganistán", ha indicado el portavoz de la Comisión Suprema para los Problemas de los Migrantes, Ahmadulá Wasiq.

En este sentido, ha confirmado que la misión diplomática les ha prestado la ayuda necesaria en todo momento", según informaciones recogidas por la cadena de televisión afgana Tolo News, que apunta que algunos cuerpos han sido ya entregados a la parte afgana y otros han sido enterrados en Irán.

Según los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Irán sigue presentando el mayor número de migrantes afganos, con casi 2,5 millones. En total, la ofensiva ha provocado el desplazamiento de 3,2 millones de personas en todo el país.

Esta situación afecta también a refugiados que se encontraban previamente en Irán, principalmente afganos y personas "especialmente vulnerables debido a la precariedad en la que ya se encontraban y a la falta de redes de apoyo".

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