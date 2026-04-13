La bolsa de São Paulo avanza un 0,34 % y alcanza su cuarto récord seguido

São Paulo, 13 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este lunes un 0,34 % y terminó la sesión en un máximo histórico, el cuarto seguido, en medio de nuevos intentos por resolver el conflicto entre EE.UU. e Irán.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró hoy con 198.000 puntos básicos y ya encadena diez sesiones seguidas en verde.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,29 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,99 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño y cerró por debajo de los cinco reales por primera vez en dos años.

Pese a que la primera ronda de negociaciones entre EE.UU. e Irán no diera ningún resultado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que el país persa ha pedido una retomada de las conversaciones.

Al mismo tiempo, el mandatario anunció el bloque del estrecho de Ormuz para los navíos iraníes, lo que provocó una nueva subida del precio internacional del barril de Brent, que rozó este lunes los 100 dólares.

En este contexto, las acciones preferentes de la petrolera estatal Petrobras se anotaron una subida del 1,5 %.

Asimismo, encabezaron las ganancias los supermercados Pão de Açúcar (+13,2 %) y la petroquímica Braskem (+7,3 %).

Del otro lado, las empresas con mayores pérdidas fueron la compañía de tratamiento de aguas COPASA (-3,6 %) y la petrolera privada Petrorecôncavo (-3,1 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a 33.885 millones de reales (unos 6.770 millones de dólares / 5.700 millones de euros), en 4,1 millones de operaciones.EFE