Delcy Rodríguez inicia diálogo para alcanzar consensos en material laboral en Venezuela

Caracas, 13 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló este lunes una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales en el país, donde varios líderes sindicalistas han impulsado en las últimas semanas protestas para que se aumente el salario mínimo, actualmente en 27 centavos de dólar al mes, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez subrayó que Venezuela está sancionada y bloqueada, y que esta realidad no ha cambiado, por lo que llamó al diálogo hasta conseguir "soluciones duraderas, sostenibles".

"Venezuela no merece seguir sancionada. Esa es una batalla que tenemos que lograr, la victoria en unión nacional. Pido el apoyo de todos ustedes. No es mi pelea individual. Pido el apoyo del sector empresarial, pido el apoyo de los trabajadores", manifestó la presidenta encargada.

Por su parte, Alejandro Disilvestro, presidente de la Comisión laboral de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), instó a revisar "mucho del contexto legal en el cual se desempeña la empresa venezolana" y no solamente "uno que otro" artículo de la ley del trabajo.

"Ese contexto tiene que ver con temas tributarios, tiene que ver con temas económicos y evidentemente con el tema laboral. El tema de hacia dónde dirigir también la revisión de la legislación laboral es adecuarla a los nuevos desafíos mundiales", subrayó Disilvestro en el acto de instalación de la mesa de diálogo.

La actual ley del trabajo fue un legado del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), que firmó en 2012 antes de morir, y es considerada una reivindicación de los derechos laborales.

El Parlamento aprobó este año una reforma a la ley de hidrocarburos y una nueva ley de minas, que abren el sector a inversiones, y cada una modificó o sustituyó normas aprobadas previamente en la era de Chávez.

El miércoles, Rodríguez anunció que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial, sin especificar si se trata del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado mes.

Asimismo, confirmó que el pasado marzo se incrementó de 160 a 190 dólares una de las bonificaciones que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos. EFE

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