Las fusiones y adquisiciones se ralentizan por el conflicto en Irán y el ruido en torno al crédito privado

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) está "frenando en seco" como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo, que ya acumula un mes y medio de duración, y al ruido generado alrededor de los reembolsos en los fondos de deuda privada.

Fuentes del sector señalan que ya se constata "un parón generalizado" porque las empresas no saben a qué precio fijar la operación en un contexto marcado por la alta volatilidad.

El mayor miedo de las compañías, explican las mismas fuentes, es volver a un escenario similar al vivido entre 2022 y 2023, cuando la invasión de Rusia en Ucrania impulsó al alza los precios energéticos, los bancos centrales subieron los tipos de interés para atajar la inflación derivada del conflicto, y como consecuencia, la financiación se encareció.

Las últimas cifras conocidas al respecto pertenecen al informe trimestral elaborado por TTR Data, del que se extrae que el mercado transaccional español movilizó un total de 688 fusiones y adquisiciones por un total de 36.219 millones de euros en el primer trimestre del 2026, lo que supuso un incremento del 64% en su importe, pero un recorte del 18% en el número de operaciones.

CRÉDITO PRIVADO

A la preocupación por el conflicto en Irán se suman las solicitudes de reembolso que enfrentan los fondos de crédito privado por su exposición a la caída de cotización de las empresas de software en Estados Unidos por el impacto de la inteligencia artificial en su actividad.

Pese a los límites impuestos a los reembolsos de grandes firmas como Morgan Stanley o Cliffwater, en el sector se reitera que no existe exposición en Europa o en España al crédito privado, ni siquiera las empresas españolas participadas por empresas internacionales como Apollo, pero sí confirman cierta afectación en la captación de fondos por el "ruido" que se ha levantado alrededor de este asunto.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, descartó esta semana cualquier posibilidad de contagio en Europa con las gestoras americanas.

San Basilio aseguró que existen ocho fondos de inversión libre que invierten directa o indirectamente en este tipo de activos, con un volumen aproximado a los 1.000 millones de euros que representa "apenas el 10% del total" de este segmento y "menos del 1%" del conjunto de la gestión colectiva en España.

Según un análisis del mercado de crédito en España elaborado por el Banco de España y publicado en diciembre de 2025, un total de 528 empresas se financiaron en algún momento entre 2019 y 2023 a través de operaciones de crédito privado en el país, frente a las 955.893 compañías que recibieron financiación bancaria durante el mismo período.

En este mismo informe se especifica que la exposición de los bancos españoles a las entidades no bancarias "se ha mantenido relativamente estable desde 2017, situándose en torno al 7%", de lo que se extrae que si bien ha crecido el mercado del crédito privado en España, "no han incrementado significativamente su exposición agregada" a este tipo de entidades.