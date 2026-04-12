China presenta medidas comerciales "de buena voluntad" a Taiwán tras la histórica visita de la líder opositora

El Gobierno chino ha presentado este domingo unas medidas comerciales "de buena voluntad" a las autoridades de Taiwán al término de la histórica visita de la lider opositora taiwanesa y presidenta del Kuomintang, Cheng Li Wun, que las autoridades de la isla han rechazado inmediatamente al entender que se tratan de un ejercicio de presión que esconde, una vez más, la histórica reclamación china de soberanía sobre el territorio.

Según recoge la agencia oficial de noticias china Xinhua, entre las medidas propuestas por Pekín se encuentran por ejemplo la reanudación de ciertos viajes a la isla, facilidades para la venta de productos agrícolas taiwaneses e inversiones en China para "fomentar acciones buscan fomentar el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambos lados del estrecho" tras la reunión entre Cheng Li Wun y el presidente chino, Xi Jinping, la primera de esta índole en una década.

China también explorará el establecimiento de un "mecanismo de comunicación regular" entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, según el comunicado.

En respuesta, la agencia gubernamental taiwanesa encargada de las relaciones con China ha rechazado todas las propuestas presentadas. El mecanismo de comunicación propuesto por China podría representar una violación de la ley taiwanesa y las concesiones económicas ofrecidas por Pekín no son más que una "forma de coerción" dado que el Gobierno chino puede anularlas en cualquier momento.

El gobierno de Taiwán ha reiterado que cualquier negociación política entre ambos lados del estrecho requiere autorización oficial y el presidente taiwanés, Lai Ching Te, ya ha avisado previamente que Taiwán está abierto al intercambio con China, pero no a expensas de la democracia ni de los intereses nacionales.