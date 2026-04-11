(Previa) El Villarreal busca asentarse en el tercer puesto en San Mamés

El Villarreal CF tratará de asentarse este domingo en San Mamés (21.00 horas) en la tercera plaza ante un Athletic Club que quiere apurar sus opciones europeas, en una trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports en la que un tocado Real Betis defiende ante el CA Osasuna en El Sadar la quinta posición (14.00 horas), a la que aspira el RC Celta ante el colista Real Oviedo (18.30 horas), mientras RCD Mallorca y Rayo Vallecano quieren alejarse de la zona baja (16.15 horas).

Los castellonenses, a pesar de perder la pasada semana en Girona (1-0) -interrumpiendo una racha de tres victorias consecutivas-, consiguieron conservar el tercer puesto con sus 58 puntos, uno más que el Atlético de Madrid (57); el quinto, el conjunto bético, está 13 puntos por debajo, mientras que el cuadro celeste, está a 14. A falta de ocho jornadas, la presencia del conjunto amarillo en la próxima edición de la Liga de Campeones está casi asegurada.

Ahora, espera mejorar sus prestaciones lejos de La Cerámica; solo ha ganado uno de sus últimos siete desplazamientos -dos empates y cuatro derrotas-, todo en un estadio de buenos recuerdos para Marcelino García Toral, que conquistó como técnico de los 'leones' la Supercopa de España en 2021. "Veo que se tiende a minusvalorar lo que estamos haciendo; estamos desde el inicio entre los cuatro primeros y ahora somos terceros. A un equipo como el Athletic, con las mismas aspiraciones, ahora les sacamos 20 puntos, cuando la temporada pasada sumamos los dos 70", recalcó el técnico asturiano.

Enfrente, los de Ernesto Valverde son undécimos con 38 unidades, a seis de la sexta posición, aunque las sensaciones no están siendo buenas en las últimas semanas. La derrota del pasado domingo ante el Getafe (2-0) supuso la tercera en cuatro partidos -la cuarta en cinco contando la Copa-, unos datos que han hecho que los 'leones' hayan sumado solo cuatro puntos de los últimos 15 posibles.

El 'Submarino Amarillo' no podrá contar con los lesionados Logan Costa, Juan Foyth, Thomas Partey y Pau Cabanes, mientras que los vascos tendrán la única baja de Beñat Prados, ya que Andoni Gorosabel se ha recuperado de unas molestias en la cadera.

EL BETIS DEFIENDE LA QUINTA PLAZA EN EL SADAR

En El Sadar, el Real Betis necesita enderezar el rumbo ante Osasuna después de ganar solo un duelo de sus últimos nueve compromisos -cinco empates y tres derrotas-. La irregularidad en las pasadas semanas de su principal perseguidor, el Celta, le ha permitido sostenerse en el quinto puesto, pero las sensaciones son preocupantes.

En la competición doméstica, arrastra ya seis encuentros sin conocer la victoria, y en la Liga Europa, donde consiguió su único triunfo desde el 15 de febrero -en la vuelta ante el Panathinaikos-, salvó este jueves un empate (1-1) en el arranque de la eliminatoria de cuartos de final ante el Braga.

Los navarros, mientras, se dejaron dos puntos en el descuento en Mendizorrotza (2-2) pero lograron sumar por segundo partido seguido para llegar a las 38 unidades, más cerca de la zona continental -a seis- que de la de descenso -a nueve-. Además, se agarran a su fortaleza en casa, donde encadenan ocho encuentros invictos.

Manuel Pellegrini, que no tendrá a disposición a Junior Firpo, Isco Alarcón ni Ángel Ortiz, pero celebra el regreso de Giovani Lo Celso y Cédric Bakambu. Boyomo y Asier Osambela, por sanción, e Iker Benito, por lesión de larga duración, serán las ausencias para Alessio Lisci.

EL CELTA, A OLVIDAR LA DEBACLE EUROPEA ANTE EL OVIEDO

Por su parte, el Celta recibe en ABANCA Balaídos al Real Oviedo, con ansias de remontada, con el objetivo de aparcar su dolorosa derrota europea (3-0) y confirmar su reacción en LaLiga, donde el pasado fin de semana superó al Valencia (2-3) para cortar una serie de tres partidos sin vencer.

El contundente tropiezo en Alemania frente al Friburgo, en la ida de cuartos de la Liga Europa, complica el panorama en el Viejo Continente para los de Claudio Giráldez, que ahora se centran en asaltar la quinta plaza, solo un punto por encima de sus 44 y que podría traer aparejado el premio de la Champions.

Mientras, los asturianos tratarán de dar continuidad al triunfo frente al Sevilla FC (1-0), que les sirvió para puntuar por tercera vez en las últimas cuatro jornadas y para alcanzar los 24 puntos, a siete de los puestos de permanencia. La empresa de salvarse se antoja complicada, pero los de Guillermo Almada apurarán sus opciones.

El técnico del cuadro gallego prepara cambios para un cita en la que no estarán ni el sancionado Javi Rodríguez ni los lesionados Miguel Román, Hugo Álvarez, Carl Starfelt y Mihailo Ristic, los dos últimos por molestias musculares.

MALLORCA Y RAYO QUIEREN ALEJAR EL PELIGRO

En el Estadi Mallorca Son Moix, RCD Mallorca y Rayo Vallecano se enfrentarán por una victoria que les permita poner tierra de por medios con las posiciones de peligro, solo dos puntos por debajo para el equipo balear (31) y seis para los madrileños (35).

Un tanto en el minuto 91 de Vedat Muriqi otorgó a los de Martín Demichelis un sorprendente triunfo, el segundo en tres encuentros, ante el Real Madrid (2-1) la semana pasada, todo para abandonar la zona de quema. Desde la llegada del preparador argentino, los bermellones han ganado los dos partidos disputados en casa, y ahora intentarán encadenar tres triunfos consecutivos como locales por primera vez desde junio de 2023.

Con algo más de margen cuentan los vallecanos, que acuden a Palma con la moral por las nubes tras golear al AEK de Atenas (3-0) en el arranque de la eliminatoria de cuartos de la Conference League, mientras que en la competición doméstica olvidaron la derrota frente al Barça ganando en casa al Elche (1-0).

Los locales lamentarán las ausencias de Martin Valjent, por acumulación de tarjetas, y de Mateo Joseph, Antonio Raíllo, Jan Salas y Lucas Bergstrom, por lesión. Iñigo Pérez, por su parte, no podrá disponer de Diego Méndez y se mantiene pendiente de Augusto Batalla y de Fran Pérez.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Osasuna - Real Betis. Sesma Espinosa (C.Riojano) 14.00 horas.

Mallorca - Rayo Vallecano. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15 horas.

Celta - Real Oviedo. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30 horas.

Athletic Club - Villarreal. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 21.00 horas.