Plataformas por la Pública alertan de que la Comunidad "debe 1.150 millones" en pagos en nóminas a universidades

Las Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas han alertado de que la Comunidad de Madrid "debe" 1.150 millones de euros en pagos en nóminas a los seis centros universitarios de la región entre 2021 y 2025.

Así se desprende de un estudio que han elaborado trabajadores de las universidades, que han indicado que esta cifra es "el equivalente al total de las transferencias corrientes de un año para todas las universidades solo para llegar a cubrir el coste de las nóminas".

En este sentido, las plataformas han censurado la "asfixia económica cronificada" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que hace un mes anunció un acuerdo con los seis rectores de 14.800 millones de euros para las universidades públicas durante el periodo 2026-2031.

"La Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones de euros), la recaudación de las matrículas (3.340 millones de euros) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones de euro), de modo que el incremento real de la financiación acordado por Ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros", han criticado.

Consideran que "una vez más" el Gobierno regional "intenta despistar a la opinión pública inflando las cifras". Ha añadido que este incremento está "muy lejos del horizonte marcado" por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

"Pasaría de destinar un 0,36% de su PIB a universidades en 2025, a invertir en torno a un 0,45 % en 2031. Una subida claramente insuficiente comparada con el objetivo del 1% del PIB para 2030 que establece la LOSU, y que contrasta con la situación de otras comunidades autónomas como Valencia, Galicia o País Vasco, que llevan años situadas en estos niveles de inversión", han lamentado.

Según su análisis, el acuerdo solo contempla "un incremento sustancial" de la financiación para el año 2027 del 10,6%, mientras que la subida de 2026 del 10,4% "ya había sido aprobada el pasado mes de diciembre en los presupuestos de 2026, mientras que la de 2028 es de apenas un 5%". De 2029 a 2031, la subida es de un 3% anual, que "no cubre el previsible encarecimiento de los gastos corrientes por la inflación y el crecimiento vegetativo de la plantilla".

"Hasta los propios rectores que celebraban el acuerdo son conscientes de que este plan no revierte la situación de asfixia a la que la Comunidad de Madrid lleva sometiendo a las universidades públicas desde la crisis de 2008", han insistido los trabajadores y estudiantes.

PIDEN PROTESTAR EL DÍA 19

Por otro lado, las plataformas han señalado que "lo más preocupante que esconde el plan plurianual" es la presencia de "algunos de los aspectos más lesivos" del descartado Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), como la corresponsabilidad de las universidades en su financiación o el control económico de las universidades mediante "la asfixia y los objetivos de financiación", entre otros.

"Todo parece apuntar a que la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, intenta imponer de forma subrepticia lo que su antecesor no pudo aprobar a pesar de contar con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid", han criticado.

Por todo ello, han mostrado su rechazo el acuerdo de financiación plurianual y han llamado a la sociedad madrileña, especialmente a la comunidad universitaria, a movilizarse el próximo domingo 19 de abril para "defender una educación pública de calidad desde 0 años hasta la universidad".

CONSULTA DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA UCM

Por su lado, la Plataforma UCM por la Pública ha recordado que el próximo jueves, 16 de abril, se realizará una consulta, de 9 a 18 horas, de forma presencial y online sobre el Plan Económico y Financiero (PEF) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aprobado el pasado 17 de febrero.

Para la asociación, la finalidad este plan es "aplicar ajustes y recortes para corregir la situación de déficit a la que se ha visto sometida la universidad por la infrafinanciación acumulada". Las urnas, distribuidas por todos los campus complutenses, y el recuento de papeletas tendrá lugar frente al Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM.