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La producción industrial de México cayó un 1,3 % interanual en febrero

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Ciudad de México, 10 abr (EFE).- La producción industrial en México disminuyó un 1,3 % interanual en febrero de este año, afectada principalmente por la caída en las manufacturas y del sector energético, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato fue resultado del descenso interanual de las manufacturas (-2,2 %) y de la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-1,5 %), pese a los avances en la minería (1,1 %) y la construcción (0,8 %).

Por otro lado, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI) se elevó en febrero respecto al mes anterior un 0,4 % en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

Esto se debió a los aumentos mensuales en las manufacturas (0,7 %), la minería (0,6 %) y la construcción (0,3 %), aunque hubo una caída en la generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas (-1,4 %).

Las cifras reflejan el comportamiento de la economía de México, que creció un 0,6 % en 2025 y se elevó un 1,8 % de octubre a diciembre, lo que permitió a la economía recuperarse de una contracción del 0,3 % registrada en el tercer trimestre, según las cifras definitivas del Inegi. EFE

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