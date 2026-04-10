El banco central surcoreano mantiene los tipos en el 2,5 % por la guerra en Oriente Medio

Seúl, 10 abr (EFE).- El Banco de Corea (BoK) decidió este viernes mantener en el 2,5 % el tipo de interés de referencia por séptima vez consecutiva, en medio de la incertidumbre por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su impacto en el suministro energético.

"Dado que la guerra en Oriente Medio ha aumentado tanto la presión alcista sobre los precios como la presión bajista sobre el crecimiento (...) se determinó que es apropiado mantener el nivel actual de la tasa de interés de referencia", explicó el organismo en su último informe sobre política monetaria.

El BoK destacó que la incertidumbre en torno a la situación en Oriente Medio todavía es "alta", y dijo que su impacto en los precios de la energía por las interrupciones al suministro tendrá un efecto negativo sobre el crecimiento de la economía surcoreana.

"A pesar de las sólidas exportaciones de semiconductores y un presupuesto suplementario, se espera que la economía nacional experimente una desaceleración en su crecimiento en comparación con las previsiones iniciales debido al aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro, lo que provocará que la tasa de crecimiento de este año caiga por debajo de la proyección del 2 % realizada el pasado mes de febrero", explicó el organismo.

En su informe, el banco central dijo también que espera que la tasa de inflación para este año "supere significativamente" las proyecciones publicadas por el organismo en febrero, aunque matizó que la trayectoria de los precios es "altamente incierta" y dependerá, en parte, de la efectividad de las medidas del Gobierno para estabilizarlos.

En su anterior informe, el BoK estimó que los precios al consumidor y la inflación subyacente para este año "serán del 2,2 % y el 2,1 %, respectivamente".

El organismo destacó también este viernes la "volatilidad" en los tipos de cambio y los rendimientos de los bonos de deuda en medio de la guerra y los cambios en las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria surcoreana.

"La Junta de Política Monetaria llevará a cabo la política monetaria mientras supervisa las tendencias de crecimiento para garantizar que la inflación se estabilice en el nivel objetivo a mediano plazo, prestando especial atención a la estabilidad financiera", aseguró el banco central. EFE