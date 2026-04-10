Bolsa de México gana 0,46 % en la semana, liga tres al alza y llega a 70.023,39 unidades

Ciudad de México, 10 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0,41 % pero logró cerrar la semana con un avance acumulado del 0,46 % para ligar tres semanas al alza e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a colocarse en las 70.023,39 unidades.

"En el mercado de capitales destacaron las ganancias semanales. En Europa se registraron avances en los mercados de Reino Unido, Alemania y Francia, al igual que en los de Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "registró una ganancia semanal moderada de 0,46 %", para ligar tres semanas en positivo.

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron los avances semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+9,88 %), Grupo Carso (+9,61 %), Grupo México (+5,18 %) y América Móvil (+3,42 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que con el rendimiento de la semana, el mercado mexicano tiene un avance del +8,89 % en lo que va del año.

"A nivel empresarial, 12 de las 35 principales emisoras terminaron la semana en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,36 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 180,6 millones de títulos por un importe de 20.689 millones de pesos (unos 1.194 millones de dólares).

De las 642 empresas que cotizaron en la sesión, 242 cerraron con sus precios al alza, 378 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 6,19 %; de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el 4,59 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 3,64 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -7,63 %; de la concesionaria de infraestructura Acosta Verde (GAV A), con el -5,08 %, y de la minera Autlán (AUTLAN B), con el 5,01 %. EFE