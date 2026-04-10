Belén Esteban, implacable. Del nuevo proyecto de Jesulín, a su demoledor dardo a Paz Padilla

A tan solo unos días de que se celebre la final de 'Top chef', su último proyecto televisivo antes de anunciar su temporada temporal de la pequeña pantalla para tomarse un descanso necesario y disfrutar de su marido Miguel Marcos, su hija Andrea Janeiro, y su madre Carmen Menédez, Belén Esteban vuelve a estar en el ojo del huracán después de la entrevista que ha concedido en el podcast 'Menudo Cuadro' de RTVE Play al revelar que ha roto completamente con su pasado en 'Sálvame'.

"Te puedo decir que he bloqueado a 14 o 16 personas" ha confesado, dejando entrever que entre ellos estarían los de algunos de sus compañeros como Víctor Sandoval, Terelu Campos, Kiko Matamoros, o el mismísimo Jorge Javier Vázquez: "Era muy amigo, muy reconocido en este país... pero no le tengo que permitir ciertas cosas. Porque por tú ser una persona muy conocida nunca has sido más que yo. A lo mejor yo he sido más que tú. Ha sido una persona importante para mí, pero yo nunca le he importado a él. Lo tengo clarísimo" se ha sincerado sin dar nombres, aunque muchos apuestan a que se refiere al presentador.

Ajena al revuelo que han desatado sus declaraciones, Belén ha reaparecido junto a su marido en la presentación de la primera novela de Miquel Valls, 'El ruido bajo la piel', y, aunque no ha aclarado a quién ha borrado de su vida, sí se ha mostrado demoledora con Paz Padilla cuando en plena rueda de prensa su amigo David Valldeperas ha bromeado con que después de este libro se compraría el de la que fue presentadora de 'Sálvame', 'Alzar el duelo', con la que la 'princesa del pueblo' nunca ha ocultado su nefasta relación.

"Pues mira, te voy a ser sincera. No, te voy a contestar. Por eso te vas a ver. Porque también es de ayuda 17 años aguantando. Pero te voy a responder. No me lo voy a comprar porque cada uno vive el luto de la manera que lo tiene que vivir" ha sentenciado implacable.

Y si se ha mordido la lengua para no decir lo que realmente piensa de Paz, mucho más rotunda se ha mostrado cuando Europa Press le ha preguntado por el sorprendente regreso de Jesulín de Ubrique a televisión como concursante estrella de la nueva edición de 'Tu cara me suena': "Top Chef, en la 1, la final, el miércoles, día 15" ha exclamado, aprovechando la ocasión para promocionar la final del talent de repostería en la que se enfrentará a Benita, Ivana Rodríguez y Roi Méndez.

Y aunque no ha querido hablar sobre su ex, sí lo ha hecho sobre la hija que tienen en común, Andrea, confesando que aunque "como madre me tendría que valorar la persona, creo que algo habré hecho bien cuando la única que no está en la tele es la mía".