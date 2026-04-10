Aeropuerto de Bucaramanga opera con normalidad tras dos días de bloqueos

Bogotá, 10 abr (EFE).- El Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, el más importante del este de Colombia, volvió a operar con normalidad en la tarde de este viernes tras el cierre temporal ordenado el jueves por un bloqueo de vías de acceso liderado por campesinos, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La entidad aérea recomendó a los pasajeros verificar sus vuelos directamente con las aerolíneas y revisar el estado de las vías de acceso antes de dirigirse hacia la terminal del aeropuerto para evitar contratiempos en los viajes.

El bloqueo comenzó este jueves por parte de campesinos que protestaban contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), autoridad catastral de Colombia, por el aumento del impuesto a sus propiedades.

La situación dificultó la movilidad de personal esencial del aeropuerto de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, entre quienes había controladores aéreos, bomberos aeronáuticos y equipos logísticos.

Este viernes por la mañana, el aeropuerto comenzó funcionando bajo la modalidad "aeropuerto no controlado", lo que implica la aplicación de protocolos de seguridad y ocasiona demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.

Ante la crisis, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, puso a disposición de los controladores aéreos un helicóptero para transportarlos y así facilitar la reactivación de las operaciones en el aeropuerto. EFE