Más de 3.000 belgas de 17 años solicitan apuntarse al nuevo servicio militar voluntario y remunerado

Más de 3.000 jóvenes belgas de 17 años han respondido a la invitación del Gobierno belga para apuntarse a un año de servicio militar voluntario y remunerado con al menos 2.000 euros netos al mes; tras la campaña con la que el Gobierno del ultranacionalista Bart de Wever envió la propuesta por carta a finales del pasado año a cerca de 150.000 mujeres y hombres de esa edad.

"¡Éxito rotundo!", ha celebrado el ministro de Defensa, Theo Franken, en un breve mensaje compartido en redes sociales para confirmar que se han recibido un total de "3.248 inscripciones para el servicio militar de un año".

El Gobierno prevé seleccionar de entre los candidatos a una primera tanda de 500 reclutas que comenzarán su formación retribuida a partir del próximo mes de agosto, de cara a convertirse en reservistas del Ejército este 2026, para lo que podrán elegir integrarse en las Fuerzas del Aire, de Tierra o la Marina.

Tras cerrarse el plazo de inscripción, los más de 3.000 candidatos deberán ahora someterse a pruebas técnicas, físicas y de inteligencia para superar el corte por el que serán seleccionados únicamente medio millar de reclutas para el primer año del servicio voluntario.

El propio Francken ha indicado que la formación arrancará en agosto y precisado que, del total de inscritos, 1.608 inscritos proceden de la comunidad neerlandófona y los otros 1.644, de la francófona. Aproximadamente una quinta parte de los inscritos son mujeres, según recogen los medios belgas citando al Ministerio de Defensa.

Al finalizar el año de formación, los participantes podrán elegir si permanecer en la reserva mientras cursan estudios o desarrollan una carrera civil, lo que implica estar disponibles algunos días al año para el Ejército o para misiones temporales a tiempo completo. También pueden optar por finalizar su participación sin continuar en la reserva o dar el paso para ingresar en las fuerzas armadas activas.