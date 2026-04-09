Manifestantes irrumpen en Congreso de la Ciudad de México en protesta por vivienda

Ciudad de México, 9 abr (EFE).- Manifestantes irrumpieron este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, lanzando objetos y tratando de forzar los accesos al recinto, durante una protesta en contra de la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD), el cual acusan de vulnerar sus derechos en materia de vivienda y territorio.

Según los primeros reportes, los inconformes rompieron vidrios en puertas del recinto legislativo durante el intento de ingreso, lo que generó momentos de tensión y obligó a la suspensión de actividades, así como al resguardo de diputados y personal.

Los hechos ocurrieron cuando integrantes de la Asamblea de Barrios y del Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco se concentraron en las inmediaciones del Congreso local para manifestar sus demandas en materia de vivienda, regularización de predios y defensa del territorio.

En un comunicado fechado el 8 de abril, organizaciones como el Frente del Anáhuac -integrado por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes- denunciaron presuntas violaciones a sus derechos durante la consulta del PGD.

Entre sus principales exigencias, destacan la intervención inmediata de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la suspensión del proceso antes del 10 de abril, fecha límite anunciada por el gobierno capitalino.

"De lo contrario, la Comisión seria cómplice de la violación a nuestro derechos", advirtieron, particularmente en temas de participación y territorio.

Asimismo, acusaron al Instituto de Planeación y al Gobierno de la Ciudad de México de irregularidades en el proceso.

También alertaron que las decisiones contenidas en dicho plan podrían impactar directamente en el acceso a vivienda, el uso de suelo y la permanencia de comunidades en distintas zonas de la capital.

Agentes de seguridad implementaron medidas para contener la situación, como el uso de gas, y cerrar los accesos al Congreso, mientras que en calles aledañas se registraron afectaciones viales, según reportes de medios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han emitido una postura al respecto.

La manifestación se da en el contexto de protestas recientes por el derecho a la vivienda y contra procesos de desplazamiento urbano y gentrificación en la capital, que en junio próximo albergará la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.