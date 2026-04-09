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La Bolsa de Londres termina casi plana en la segunda jornada de la frágil tregua en Irán

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Londres, 9 abr (EFE).- La Bolsa de Londres quedó este jueves casi plana, con una levísima bajada del 0,05 %, en la segunda jornada de la frágil tregua con Irán, después de que el miércoles subiera un 2,51 % animada precisamente por las noticias frescas del alto el fuego.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 5,40 puntos hasta quedar en 10.603,48, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, perdió por su parte 229,19 enteros y quedó en 22.205.

El petróleo brent, de referencia en Europa, vuelve hoy a la senda alcista y a esta hora gana un 2,05 % (96,69 dólares el barril), en claro contraste con la víspera, cuando a esta misma hora se desplomaba en torno a un 14 %.

Parecida era la tónica observada en las bolsas europeas, que en su mayor parte (Madrid, París, Fráncfort) cerraron con leves bajadas parecidas a la de Londres, con excepción de Milán.

No es casualidad que la empresa más beneficiada este jueves en Londres sea la petrolera BP (3,16 %), seguida por la compañía de aguas United Utilities (2,27 %) y la farmacéutica GSK (1,98 %).

En el lado contrario, los que más pierden son la empresa de apuestas en línea Entain (-8,39 %), la compañía de información económica Informa (-3,80 %) y el grupo gastronómico Compass (-3,59 %). EFE

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