Fuerza militar aérea de Pakistán se instala en Arabia Saudí como parte del nuevo acuerdo estratégico

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha anunciado este sábado la llegada de un contingente militar de Pakistán a la base Rey Abdulaziz, en el este del país, como parte del acuerdo estratégico de defensa firmado en septiembre del año pasado.

La fuerza militar está compuesta por "aviones de combate y de apoyo de la Fuerza Aérea de Pakistán, con el objetivo de fortalecer la coordinación militar conjunta".

La misión, además, elevará "el nivel de preparación operativa entre las fuerzas armadas de ambos países, contribuyendo así a la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional", según ha anunciado el Ministerio de Defensa saudí en redes sociales.