Kallas afirma que tregua entre EEUU e Irán es "frágil" pero que alternativa es "sombría"

Dubái, 9 abr (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó este jueves desde Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que el alto el fuego alcanzado ayer entre Estados Unidos e Irán es "frágil", aunque advirtió que "la alternativa es sombría".

"El alto el fuego entre EE.UU. e Irán sigue siendo frágil, pero la alternativa es sombría. Reabrir el estrecho de Ormuz con rapidez debe ser una prioridad", dijo la jefe de la diplomacia europea en X tras reunirse con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores emiratí, Abdalá bin Zayed en su visita a Abu Dabi.

Durante la reunión, ambos funcionarios discutieron "la guerra de Irán y su impacto regional, incluida su repercusión en el Líbano e Irak", mientras que también abordaron cómo avanzar en la asociación UE-Emiratos "en materia de seguridad y defensa", dijo Kallas sin aportar más detalles.

Por su parte, la agencia de noticias oficial emiratí WAM informó de que Bin Zayed y Kallas "abordaron la situación en la región y las repercusiones de los brutales ataques con misiles iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos", en refencia a las naciones aliadas de Washington en el golfo Pérsico.

Asimismo, analizaron los escenarios que puedan derivar tras el anuncio de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con WAM.

Este mismo jueves, Kallas, advirtió a Israel que sus ataques "desmesurados" contra el Líbano ponen en riesgo el alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y pidió que la tregua se extendiera a territorio libanés, donde solo ayer los bombardeos mataron a más de 200 personas, según cifras oficiales.

La jefa de la diplomacia europea viajó a Emiratos tras visitar el miércoles Riad, la capital de Arabia Saudí, donde se reunió con el ministro de asuntos exteriores del país, Faisal bin Farhan, y con el presidente del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi. EFE