Guillermo Francella, Premio Platino de Honor 2026 por una "sobresaliente" trayectoria

Madrid, 9 abr (EFE).- El argentino Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de Honor 2026 por una "sobresaliente" trayectoria con la que ha ayudado a conformar "la memoria sentimental" del público iberoamericano.

Este reconocimiento "pone en valor la contribución del actor argentino a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano", destacaron este jueves los Platino en un comunicado.

Francella (Buenos Aires, 1955), forma parte "imprescindible" de la historia del audiovisual iberoamericano "gracias a su participación en títulos tan diversos como inolvidables en cine y televisión", entre los que cita películas como 'El secreto de sus ojos' (2009) o 'El clan' (2015) y series como 'Casado sin hijos' o 'El encargado'.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, es "uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina" y "una figura central del audiovisual iberoamericano".

Este premio de honor se une a los dos Platino ya ganados por el actor, a mejor actor de cine por 'El clan' y a mejor actor de televisión por 'El encargado'.

Además, Francella se hizo con el Premio Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina a mejor actor secundario en 2009 por su trabajo en 'El secreto de sus ojos', donde interpretaba al amigo y compañero de trabajo de Ricardo Darín.

Ha recibido en nueve ocasiones el Martín Fierro, que concede la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, y el año pasado fue galardonado con el Premio Retrospectiva del Festival de Cine en Español de Málaga (sur de España).

Graduado en Periodismo, profesión que ejerció durante tres meses en la revista Gente, Francella estudió Arte Dramático y debutó en televisión en 1984 con un papel en la telenovela 'Historia de un trepador'.

Durante la década de los 80 participó en series como 'El lobo' (1986), 'El infiel' (1986), 'De carne somos' (1988), o 'La familia Benvenuto' (1989).

Su carrera cinematográfica despegó en esa época con títulos como 'Brigada explosiva' (1986), 'Los pilotos más locos del mundo' (1988), 'Paraíso relax' (1988) o 'Los extermineitors' (1989), una parodia de la saga 'Terminator' que tuvo su continuación durante los tres años siguientes.

En 2001 estrenó el programa de sketches 'Poné a Francella' y en 2005 protagonizó 'Casados con hijos', adaptación de la producción estadounidense 'Married with children'.

En el cine destacan trabajos como 'Rudo y cursi' (2008), bajo la dirección de Carlos Cuarón; 'El secreto de sus ojos', de Juan José Campanella, que ganó el Óscar a mejor película extranjera; 'Corazón de león' (2013), 'El robo del siglo' (2020) u 'Homo Argentum' (2025)

Francella también ha trabajado mucho en teatro, con obras como 'Los salvajes deseos de mi marido', 'Al fin y al cabo... de carne somos', el musical 'Los productores' o 'El jovencito Frankenstein' (2009), adaptación de la película de 1974 de Mel Brooks.

El actor recibirá el Platino de Honor durante la gala de la XIII edición de estos galardones, que se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Un premio que en ediciones anteriores recibieron Eva Longoria (2025), Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).

Los Premios Platino están promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). EFE

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