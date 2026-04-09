Coachella 2026: el hito de Karol G, Justin Bieber regresa y el arte inmersivo de Radiohead

Los Ángeles (EE.UU.), 9 abr (EFE).- La cantante colombiana Karol G se prepara para ofrecer un concierto histórico en el Festival de Coachella, que arrancará este fin de semana y contará también con el regreso de Justin Bieber a los escenarios, una experiencia inmersiva de arte creada por Radiohead y otras destacadas propuestas musicales.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, marcará un hito este domingo al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, tras haber participado previamente en la edición de 2022.

Giraldo Navarro ha bautizado su participación como "Karolchella" y en redes sociales sus seguidores esperan que su actuación venga acompañada de un adelanto de su esperada gira 'Tropicoqueta', inspirada en su más reciente álbum, en el que adopta la estética de una vedette caribeña.

El encuentro, uno de los más importantes de la industria musical, se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas.

Sabrina Carpenter, quien hace dos años debutó 'Espresso' en Coachella, la canción que catapultó su carrera, regresará al escenario principal los viernes 10 y 17 de abril esta vez como cabeza de cartel en lo que en una entrevista con la revista Perfect ha adelantado que será: "el espectáculo más ambicioso que he hecho nunca".

El tercer nombre destacado de esta edición es el astro canadiense Justin Bieber, quien cerrará las jornadas de los sábados y protagonizará su regreso formal a los escenarios tras la cancelación de su gira 'Justice World Tour' en 2023.

Bieber lanzó en julio de 2025 el álbum 'SWAG', cuatro años después de su último disco, seguido de 'SWAG II' en septiembre del mismo año, por lo que su actuación podría centrarse en esta nueva etapa musical.

Si bien los protagonistas de esta edición representan el pop, el rock estará a cargo de bandas como The Strokes, The xx y el "Padrino del Punk", Iggy Pop.

En los últimos días también se anunció la presencia sorpresa de Jack White, líder de The White Stripes, con una actuación de 45 minutos el sábado por la tarde.

Y aunque la banda británica Radiohead no actúa este año como tal, Coachella será el primer recinto en recibir su instalación audiovisual a gran escala 'Motion Picture House: Kid A Mnesia', una película compuesta por las obras de arte que Thom Yorke y el artista Stanley Donwood crearon durante la producción de los álbumes de Radiohead 'Kid A' y 'Amnesiac'.

Por su parte, Fatboy Slim, el DJ pionero del big beat, ofrecerá una actuación de larga duración en la que repasará sus más de 40 años en la industria, mientras que también actuarán sus contemporáneos Groove Armada y Moby.

Aunque la presencia latina es limitada, actuarán los reguetoneros mexicanos Cachirula y Loojan, el pop rock de los colombianos Morat, el indie rock de los españoles Carolina Durante, el bedroom pop de Rusowsky, el funk de la brasileña Luísa Sonza y la cumbia de los salvadoreños Los Hermanos Flores.

El fenómeno asiático se intensifica en el festival, desde el talento japonés de Creepy Nuts y Fujii Kaze, hasta el debut histórico de Taemin como el primer solista de K-pop en el encuentro y la banda global KATSEYE, que traslada la estética coreana a un escenario internacional. EFE