Macron insta a Irán a aprovechar negociaciones para desescalada duradera en Oriente Medio

París, 11 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este sábado a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a aprovechar la oportunidad que representan las conversaciones iniciadas hoy en Islamabad para avanzar hacia una "desescalada duradera" en Oriente Medio.

"Lo insté a aprovechar la oportunidad que representan las discusiones iniciadas en Islamabad para abrir el camino a una desescalada duradera", dijo Macron en sus redes sociales tras mantener una conversación con su homólogo iraní.

Macron abogó también por trabajar para conseguir de un "acuerdo exigente" que proporcione garantías sólidas para la seguridad en Oriente Medio, con la participación de todos los países implicados.

El jefe de Estado francés subrayó asimismo la necesidad de que Irán restablezca "lo antes posible" la libertad y la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz, y afirmó que Francia está dispuesta a contribuir a ese objetivo.

Macron insistió además en la importancia de respetar plenamente el alto el fuego, incluida su aplicación en Líbano, y reiteró el apoyo de Francia a las autoridades libanesas, a las que consideró las únicas legítimas para ejercer la soberanía del Estado y decidir el futuro del país.

Previamente, el presidente francés había mantenido conversaciones sobre Oriente Medio con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed ben Salmán, tras las cuales había instado igualmente en sus redes sociales al "respeto del alto el fuego y a su aplicación en el Líbano", y subrayando la "necesidad de una solución diplomática sólida y duradera".

Macron y el príncipe heredero saudí decidieron "mantener un contacto estrecho" para "contribuir a la desescalada" en Oriente Medio y a la conclusión de un acuerdo, afirmó el presidente francés. EFE