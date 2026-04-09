Avos Tech (Prosegur) entra en Argentina y Paraguay con la integración de la consultora VN Global

Avos Tech, unidad tecnológica de Prosegur especializada en transformación digital y externalización de procesos de negocio (BPO), ha iniciado su actividad en Argentina y Paraguay mediante la integración de VN Global, consultora de 'outsourcing' y 'offshoring'.

Según se desprende de la nota de prensa emitida, la colaboración entre ambas empresas permitirá generar sinergias operativas y tecnológicas e impulsar una propuesta de valor "más robusta y diferencial".

Avos Tech dispondrá de una "sólida estructura" de servicios compartidos de 'front' y 'back office', que favorecerá la eficiencia operativa, el aprendizaje conjunto y la puesta en marcha de nuevos servicios.

Asimismo, su experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones basadas en software, como el 'core' de seguros, automatización de procesos, sistemas de autorización y la prevención de blanqueo de capitales, permitirá reforzar y acelerar la evolución tecnológica.

Por su parte, VN Global cuenta con una larga trayectoria en Argentina y Paraguay, donde cuenta con cerca de 30 años de experiencia en la externalización de procesos de negocio. La firma cuenta allí con 8 centros operativos y un equipo de 2.800 expertos que presta servicios a clientes globales en más de 15 idiomas, gestionando más de 20 millones de interacciones anuales.

Tras la integración, Avos Tech contará con una "sólida presencia" en Latinoamérica, con operaciones no solo en Argentina y Paraguay, sino también en Chile y Colombia.

"El paso estratégico que supone la unión entre VN Global y Avos Tech nos sitúa en un nuevo contexto. Juntos somos una organización más fuerte, con mayor capacidad para innovar, generar sinergias y ofrecer soluciones globales a nuestros clientes", ha afirmado el consejero delegado de Avos Tech, Gloria Macías-Lizaso.