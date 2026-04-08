Agencias

Trump dice que ataques de Israel al Líbano no están incluidos en cese el fuego con Irán

Guardar

Washington, 8 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

Preguntado en una entrevista telefónica con la cadena de radio PBS sobre si estaba al tanto de los masivos bombardeos israelíes lanzados hoy sin previo aviso contra Beirut, Trump respondió: "Sí, ellos (Hizbulá) no estaban incluidos en el acuerdo". EFE

Últimas Noticias

La feria Art París indaga en la reparación con galerías de una veintena de países

Infobae

(AMP2) Cuerpo celebra la tregua de Estados Unidos e Irán y espera que el Estrecho de Ormuz reabra cuanto antes

(AMP2) Cuerpo celebra la tregua de Estados Unidos e Irán y espera que el Estrecho de Ormuz reabra cuanto antes

Afganistán habla de "discusiones integrales" con Pakistán tras su diálogo en China

Infobae

El American Racing representará a Estados Unidos en la Copa América de vela

El American Racing representará a Estados Unidos en la Copa América de vela

La Bolsa de Milán sube un 3,70 % tras el acuerdo de alto al fuego entre EEUU Irán

Infobae