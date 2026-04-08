Perú firma política nacional de pueblos indígenas al 2040 tras seis años de diálogo

Lima, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Perú firmó la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 (PNPI) tras seis años de diálogo y trabajo conjunto entre el Estado y comunidades originarias, informó este miércoles el Ejecutivo, al definir esta medida como "un logro histórico" en la región.

El presidente interino, José María Balcázar, varios miembros de su gabinete ministerial y representantes de pueblos indígenas del país andino aprobaron el decreto supremo que oficializa esta política que articula a 40 entidades de 19 ministerios para implementar 141 servicios públicos en beneficio de cerca de seis millones de peruanos.

"No es un decreto supremo más, es una oportunidad para dar un mensaje a nuestros hermanos indígenas y de pueblos originarios", indicó Balcázar tras ratificar la apuesta del Gobierno por la integración económica y social de peruanos que por años "fueron abandonados".

Esta política tiene una visión de largo plazo, al fijar el 2040 como meta para que siete de cada 10 integrantes de los pueblos indígenas u originarios ejerzan plenamente sus derechos colectivos, en un modelo de desarrollo con pertinencia cultural, garantizando que la diversidad cultural y sus visiones estén presentes en programas y servicios del Estado.

Durante la ceremonia, llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, se destacó que este avance constituye un hito en la región al tratarse de la primera política nacional integral dirigida a pueblos indígenas u originarios, reconociendo su diversidad, identidad y formas propias de organización, en el marco de un enfoque intercultural y de respeto a sus derechos.

"Este hito marca un paso importante para reconocer los derechos, la voz, la cultura y los aportes de los pueblos indígenas u originarios del país", indicó el Ministerio de Cultura en sus redes sociales.

Precisamente, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, lideró el proceso de formulación y consulta previa de la primera PNPI, en beneficio a los millones de peruanos autoidentificados con alguno de los 55 pueblos indígenas u originarios.

Se trata de un instrumento multisectorial que orienta y articula las intervenciones del Estado para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Asimismo, complementa el marco normativo vigente y establece su implementación a cargo de las entidades competentes de los tres niveles de gobierno.

La PNPI fue construida mediante un proceso de diálogo y consenso entre el Estado y los pueblos indígenas mediante organizaciones representativas nacionales y este proceso garantizó el derecho a la participación y a la consulta previa, permitiendo incorporar directamente las voces, demandas y propuestas de los propios pueblos. EFE