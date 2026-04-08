Las españolas Rafa Cañizares Viticultor, Muga o La Rioja Alta presentes en el Wine Spectator Grand Tour 2026

La bodega alicantina Rafa Cañizares Viticultor ha sido invitada a participar en el Wine Spectator Grand Tour 2026, una de las citas "más relevantes" del sector del vino, reservada "únicamente" a vinos que superan los 90 puntos en esta revista especializada.

"Aunque es la primera vez que participa con su propia bodega, el equipo cuenta con experiencia previa en este tipo de eventos a través de Bodegas Volver, con vinos como Tarima Hill, que ya han formado parte del Grand Tour en ediciones anteriores", ha apuntado la bodega en un comunicado.

Del mismo modo, ha señalado que el Wine Spectator Grand Tour "reúne cada año a algunas de las mejores bodegas del mundo en un formato de cata libre donde los asistentes pueden descubrir, en una misma experiencia, vinos icónicos de diferentes países, regiones y estilos".

En su edición de 2026, el 'tour' recorrerá tres ciudades "clave" de Estados Unidos. Concretamente, Denver (18 de abril), San Diego (25 de abril) y Tampa (1 de mayo), "en encuentros que congregan a miles de asistentes y profesionales del sector", ha añadido.

Solo 17 bodegas españolas han sido seleccionadas para formar parte de esta cita internacional, junto a "referentes" históricos del vino como CVNE, Familia Torres, La Rioja Alta o Muga, ha apostillado Rafa Cañizares Viticultor.

Entre los países participantes se encuentran Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Portugal, de donde también acudirán bodegas "de reconocido prestigio internacional" como Zuccardi, Penfolds, Famille Perrin o Champagne Gosset.

TRIGA TINTO

En esta edición, Rafa Cañizares Viticultor ha explicado que participará con su vino "más representativo", Triga Tinto. Se trata de una elaboración "que refleja la identidad más personal del viticultor y el origen de este proyecto familiar".

Dentro de esta misma familia, el Triga Chardonnay fue seleccionado para formar parte del acto conmemorativo del décimo aniversario de la coronación del Rey de España, han subrayado desde la bodega alicantina.

Además, han remarcado que su presencia en este tipo de eventos responde a una trayectoria "basada en la constancia, la calidad y el respeto por el viñedo, factores clave para formar parte del exigente circuito de selección de Wine Spectator".

"CINCO GENERACIONES DEDICADAS AL VINO"

Rafa Cañizares Viticultor nació en Salinas (Alicante) como "la expresión más íntima de una familia con cinco generaciones dedicadas al vino". El proyecto se desarrolla en una antigua casa de labranza recuperada, situada en un "entorno natural privilegiado" en el Alto Vinalopó.

Desde este enclave, se elaboran vinos que "apuestan por la recuperación de variedades autóctonas, la preservación del viñedo viejo y el respeto por el patrimonio vitivinícola, evitando que muchas de estas parcelas desaparezcan por falta de relevo generacional o baja rentabilidad", ha agregado la bodega.

"Más que una evolución profesional, la bodega representa una necesidad personal: un espacio donde elaborar vinos con identidad propia y una visión profundamente ligada al territorio", han indicado desde Rafa Cañizares viticultor.

Asimismo, consideran que su presencia en el Wine Spectator Grand Tour supone un "impulso clave" en su proyección internacional como bodega, al tiempo que refuerza su "compromiso con el desarrollo del enoturismo en la provincia de Alicante".

"La bodega abre sus puertas a visitantes que buscan descubrir de primera mano cómo nacen estos vinos reconocidos a nivel mundial. Las experiencias incluyen recorridos por el viñedo, visitas a las instalaciones y degustaciones en un entorno único, así como actividades complementarias que combinan vino, naturaleza, gastronomía, arte o bienestar", ha sentenciado la empresa, al tiempo que ha resaltado que "visitar Rafa Cañizares Viticultor es adentrarse en el origen de los vinos que representan a Alicante en escenarios internacionales como el Wine Spectator Grand Tour".