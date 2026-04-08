Festival Casals de Puerto Rico exaltará música clásica con destacada presencia española

San Juan, 8 abr (EFE).- El Festival Casals 2026 congregará a destacados músicos puertorriqueños e internacionales para exaltar música clásica y contará con colaboraciones especiales de España, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en San Juan, entre el 23 de mayo y el 6 de junio.

De acuerdo a la información difundida este miércoles por los organizadores, en esta edición se presentarán obras fundamentales del repertorio clásico, estrenos comisionados y una gran propuesta teatral que reafirmará su posición como uno de los eventos culturales más importantes del Caribe.

El evento de música clásica arrancará el sábado 23 de mayo a las 19:00 hora local (23:00 GMT) en la Sala Sinfónica Pablo Casals, con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta del director invitado Carlos Miguel Prieto, junto al pianista Jorge Federico Osorio, ambos mexicanos.

El programa incluye el concierto para piano núm. 5 'Emperador' de Ludwig van Beethoven, considerado uno de los más emblemáticos del repertorio del compositor, la Sinfonía núm. 5 de Dmitri Shostakovich y Antrópolis de Gabriela Ortiz, obra dedicada a Prieto.

El 24 de mayo, a las 16:00 hora local (20:00 GMT), se presenta un recital de música de cámara en la Sala Sinfónica Pablo Casals con el violonchelista Emanuel Graf y el pianista Teo Gheorghiu.

El programa abarca obras de Robert Schumann, Frédéric Chopin, Richard Strauss y variaciones de Beethoven sobre un tema de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.

El festival continúa el viernes 29 y sábado 30 de mayo, a las 20:30 (00:30 GMT), en la Sala Sinfónica Pablo Casals con Las Troyanas: La Cantata, dirigida por Vicente Castro.

La producción cuenta con un destacado elenco encabezado por Jorge Luis Ramos como Hécuba, Ana Isabelle como Casandra, Braulio Castillo, Jacqueline Duprey, Willie Denton y Daniella Paredes, bajo la dirección musical de Alberto Rodríguez.

Se trata de un espectáculo musical y escénico de gran formato que reúne a más de 60 artistas en escena y presenta una adaptación contemporánea de Las Troyanas de Eurípides, integrando teatro, música y elementos de ópera en una fusión con influencias del flamenco y la música caribeña.

El 31 de mayo, a las 16:00 hora local (20:00 GMT), los Boston Symphony Chamber Players presentan en la Sala Sinfónica Pablo Casals un programa que incluye Summer Music de Samuel Barber, la Gardner Suite de Carlos Simon y el Quinteto para cuerdas núm. 2 de Antonín Dvořák.

Asimismo, el 2 de junio, a las 19:00 hora local (23:00 GMT), en la Sala Jesús María Sanromá, el Cuarteto Borikén interpretará obras de Raymond Torres, Dvořák y Maurice Ravel.

El Cuarteto Borikén es un destacado conjunto de cuerdas puertorriqueño integrado por los violinistas Omar Velázquez y Fermín Segarra Cordero, el violista Edgardo Alejandro Rosaly Sampoll y la chelista Solimar Soto.

El festival culmina el 6 de junio, a las 19:00 hora local (23:00 GMT), en la Sala Sinfónica Pablo Casals con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta de su director titular Maximiano Valdés, junto a la Coral Lírica de Puerto Rico bajo la dirección de Jo-Anne Herrero.

La orquesta estará acompañada por la soprano peruano-estadounidense Jessica Rivera y el barítono puertorriqueño Ricardo José Rivera.

Cabe destacar que el Festival Casals 2026 presentará una serie de conciertos gratuitos con el clarinetista español Ángel Martín.

Esta iniciativa se realiza en colaboración con la Embajada de España en Estados Unidos, a través de su plataforma 'Spain Arts and Culture' y su programa 'Spanish Young Music Talents Meet America'.

Estas actuaciones se llevarán a cabo el 29 de mayo, a las 19:00 hora local (23:00 GMT), en el Museo de Arte Religioso Porta Coeli, en San Germán (oeste); el 30 de mayo, a las 19:00, en el Museo Casa Pilar Defilló, en Mayagüez (oeste); y el 1 de junio, a las 17:00 (21:00 GMT), en la Sala Anthony 'Junior' Soto del Teatro Bertita y Guillermo Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Este Festival, junto a la creación de la orquesta sinfónica y el conservatorio de Puerto Rico, fueron las importantes contribuciones del violonchelista y compositor español Pablo Casals a la isla, en la que vivió desde 1956 hasta su muerte en 1973. EFE