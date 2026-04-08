EEUU reivindica su "victoria" tras "alcanzar" sus objetivos militares en Irán y "conseguir la reapertura" de Ormuz

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reivindicado este martes la "victoria" de Estados Unidos en la operación 'Furia Épica' lanzada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, tras asegurar haber "alcanzado" y "superado" sus objetivos militares fundamentales en un plazo de 38 días, así como por haber "conseguido la reapertura" del estratégico estrecho de Ormuz.

"Esta es una victoria para Estados Unidos que el presidente, Donald Trump, y nuestras increíbles Fuerzas Armadas han hecho posible", ha destacado Leavitt en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha señalado que Trump "estimó que se trataría de una operación de entre cuatro y seis semanas" y que "gracias a las increíbles capacidades" de sus combatientes se han "alcanzado y superado" los objetivos militares fundamentales en 38 días.

Este mensaje llega horas después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado la suspensión de los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo de este modo el ultimátum lanzado contra Teherán a escasas dos horas de que el mismo llegara a su fin en la madrugada de este miércoles. Por su parte, Irán ha informado que durante ese mismo periodo de tiempo será posible el paso "seguro" por el estrecho de Ormuz.

Así, avanzando que en la mañana de este miércoles se realizarán actualizaciones sobre esta cuestión, Leavitt ha considerado que "el éxito" de las Fuerzas Armadas estadounidenses "ha generado una ventaja máxima" que ha permitido al mandatario norteamericano y a su equipo "entablar duras negociaciones que ahora han abierto camino a una solución diplomática y paz duradera".

A renglón seguido, tras asegurar que Trump "ha conseguido la reapertura del estrecho de Ormuz", la portavoz ha abogado por no "subestimar" la "capacidad" del inquilino de la Casa Blanca para "promover con éxito los intereses de Estados Unidos y negociar la paz".