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Lamine Yamal, Fermín López, Giuliano Simeone y Marcos Llorente, apercibidos en el Barça-Atlético

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Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Fermín López, y los del Atlético de Madrid Giuliano Simeone y Marcos Llorente llegan como los futbolistas apercibidos más destacados en los azulgranas y los rojiblancos al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26 de este miércoles (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou.

El peligro de perderse un partido de la Liga de Campeones por ciclo de tarjetas amarillas --son tres en el caso de la máxima competición continental-- ya se cierne sobre cuatro futbolistas culés con el centrocampista Marc Casadó y el defensa Gerard Martín también bajo este peligro, además de Yamal y Fermín.

En el lado colchonero, la amenaza de no estar en el Metropolitano la semana que viene es para ocho jugadores. Además de Simeone y Llorente, los centrocampistas Thiago Almada y Pablo Barrios y los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri y Clément Lenglet podrían ser sancionados en caso de ver una amarilla en el feudo catalán.

Sin embargo, el mediocentro madrileño apunta a ser baja para el técnico del Atlético, Diego Pablo Simeone, también apercibido de suspensión, por una lesión muscular en el cuádriceps de la cual todavía se sigue recuperando.

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