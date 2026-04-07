Agencias

España pide a EE.UU. e Irán que den una "oportunidad" a los mediadores internacionales

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Madrid, 7 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió este martes dar "toda la oportunidad posible" a los intentos de mediación internacional en la crisis bélica de Oriente Medio, pocas horas antes de que venza el ultimátum dado por Estados Unidos a Irán para que desbloquee el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a la prensa, Albares emplazó a los dos países a que "cojan la mano" que está tendiendo en estos momentos el grupo de mediadores, encabezado por Pakistán y que España apoya.

Un ataque masivo a Irán y su respuesta, advirtió Albares, supone "una escalada peligrosísima", que tendría consecuencias gravísimas para la economía y el medio ambiente mundiales y llevaría a "una auténtica catástrofe humanitaria".

Insistió en que España apuesta por la desescalada, la mediación y la vuelta a la mesa de negociaciones, donde se traten todos los temas, incluido, "por supuesto", el expediente nuclear iraní.

El Ejecutivo español desea, según el ministro, que no se cumpla ningún ultimátum, de la misma manera que quiere que el régimen iraní también responda "a los anhelos de libertad de su pueblo" y cese los ataques "injustificados" a todos los países del golfo Pérsico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy de que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", cuando quedan unas horas para que se cumpla su ultimátum a Irán.

"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra", aseguró en un mensaje en la red Truth Social. EFE

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