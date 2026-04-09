EEUU vuelve a revisar a la baja el crecimiento del último trimestre de 2025, hasta apenas el 0,1%

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0,1% en el cuarto trimestre frente a los tres meses anteriores, según la tercera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, que ha recortado a la mitad el ritmo de expansión de la economía estadounidense respecto de lo anticipado a mediados de marzo.

Se trata de la segunda revisión a la baja del dato de actividad entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, que en una primera estimación a finales de febrero se había situado en el 0,4%, pero que fue recortado al 0,2% en marzo.

De este modo, en cifras anualizadas, el avance del PIB de EEUU en el cuarto trimestre de 2025 se ha rebajado hasta el 0,5% desde el 0,7% de la estimación de marzo, muy por debajo del crecimiento del 1,4% avanzado en la lectura preliminar del dato.

En el tercer trimestre de 2025, la economía estadounidense había registrado una expansión trimestral del 1,1% y del 4,4% en cifras anualizadas.

De su lado, a pesar de la rebaja del dato de crecimiento trimestral, la Oficina de Análisis Económico ha confirmado que el PIB real de EEUU aumentó un 2,1% en el conjunto de 2025, lo que supone una sustancial desaceleración respecto de la expansión del 2,8% en 2024 y el crecimiento más débil de país desde 2020, cuando la economía se contrajo un 2,1% a raíz de la pandemia de Covid-19 y los confinamientos.