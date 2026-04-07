El Kospi surcoreano crece más del 1 % tras previsiones récord de Samsung Electronics

Seúl, 7 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se eleva por encima del 1 % en la apertura de este martes, después de que el fabricante de chips y empresa de mayor capitalización Samsung Electronics informara que prevé un beneficio operativo recórd para el primer trimestre de este año.

Tras poco más de una hora de negociación, el indicador aumentaba un 1,3 %, o 70,7 puntos, hasta situarse en 5.521,03 enteros. El Kospi subió un 1,36 % al cierre de operaciones el lunes.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un ligero 0,61 %.

La subida del parqué surcoreano se reportó en medio del informe de previsiones de Samsung Electronics, valor de referencia local, que espera un beneficio operativo récord de alrededor de 57,2 billones de wones (unos 38.000 millones de dólares) para el primer trimestre de 2026, multiplicando por más de ocho el resultado del mismo período de 2025.

Las acciones de Samsung Electronics crecían casi un 2 % en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio disparándose por encima del 3 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor ascendía un 0,96 %, y su empresa hermana Kia se mantenía plana. EFE