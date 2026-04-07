Detenidos en Marruecos seis "extremistas" por su presunta pertenencia a una "célula terrorista"

Las autoridades de Marruecos han anunciado este martes la detención de seis "extremistas" por su presunta pertenencia a una "célula terrorista" dedicada a cometer actos delictivos con "motivos extremistas", en el marco de una serie de operaciones simultáneas lanzadas en varios puntos del país africano.

La operación fue llevada a cabo entre el 5 y el 6 de abril por parte de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ), dependiente de la Dirección General de Vigilancia del Territorio Nacional (DGST), concretamente en Kenitra, Casablanca, Dar Guedari y en Sidi al Taibi, según un comunicado publicado por el organismo a través de sus redes sociales.

Así, ha explicado que estas personas siguen un principio que legitima las actividades ilícitas para financiar actos terroristas, motivos por el que habrían estado implicadas en "robos" y "apropiación indebida de ingresos delictivos". Durante las redadas fueron incautados vehículos, armas blancas y manuscritos con contenido "extremista".

El organismo ha resaltado que los sospechosos estuvieron implicados en robos y atracos en corrales ganaderos en zonas rurales para posteriormente vender los botines con el objetivo de financiar sus actividades, al tiempo que ha manifestado que las investigaciones siguen en marcha, con todos los detenidos ya bajo custodia policial.