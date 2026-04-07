Anthropic amplía su colaboración con Google y Broadcom para obtener más capacidad de TPU y acelerar sus modelos Claude

Anthropic ha anunciado un nuevo acuerdo con Google y Broadcom por el que obtendrá "varios gigavatios" de capacidad TPU (Tensor Processing Unit) de última generación de Google, que comenzarán a entrar en funcionamiento a partir del próximo año 2027 y con lo que esperan impulsar sus modelos Claude de vanguardia para satisfacer las necesidades de los clientes.

La demanda de los modelos Claude se ha acelerado durante este año, prueba de ello es que los ingresos anuales de Anthropic han superado los 30.000 millones de dólares (alrededor de 25.941.300 euros al cambio)actualmente, frente a los aproximadamente 9.000 millones de dólares recogidos a finales de 2025 (alrededor de 7.782.300 euros).

En este marco, la compañía de inteligencia artificial (IA) ha compartido que pretende escalar su infraestructura de cara a desarrollar "la capacidad necesaria" para atender el crecimiento exponencial que han experimentado en su base de clientes, además de impulsar a sus modelos Claude para "definir la vanguardia del desarrollo de la IA".

Para ello, ha anunciado un nuevo acuerdo con las tecnológicas Google y Broadcom, mediante el que obtendrá "varios gigavatios" de capacidad TPU de última generación, es decir, los procesadores de Google diseñados para acelerar cargas de trabajo de aprendizaje automático y redes neuronales.

Este acuerdo refuerza su colaboración actual con Google Cloud, aprovechando el aumento del uso de sus tecnologías que ya adelantó la tecnológica en octubre del pasado año, incluyendo hasta un millón de TPU, como ha explicado en un comunicado.

"Estamos realizando nuestra inversión en computación más importante hasta la fecha para mantener el ritmo de nuestro crecimiento sin precedentes", ha asegurado el director financiero de Anthropic, al tiempo que ha matizado que esta asociación se enmarca en su compromiso de invertir 50.000 millones de dólares en el fortalecimiento de la infraestructura informática estadounidense. Como resultado, la mayoría de la nueva capacidad de procesamiento se ubicará en Estados Unidos.

Con todo, se espera que la capacidad de TPU resultante de este acuerdo entre en funcionamiento a partir del próximo año 2027, de manera que se traducirá en una expansión de su infraestructura informática que permitirá impulsar sus modelos Claude "de vanguardia".

Se ha de tener en cuenta que Amazon sigue siendo el principal proveedor de nube y socio de entrenamiento de Anthropic. Sin embargo, entrenan y ejecutan Claude en una variedad de 'hardware' de IA, incluido Google TPU para ofrecer un mejor rendimiento y mayor resiliencia para sus clientes.