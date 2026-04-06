Un estudio revela dos modos de emisión en radio en cuásares con acreción extrema

Un estudio coliderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha revelado dos modos de emisión en radio en cuásares con acreción extrema. El trabajo demuestra que la acreción extrema no impide la formación de jets y revela que la emisión en radio también puede originarse en la formación de estrellas.

Según explican en un comunicado de prensa, cuando un agujero negro se alimenta de materia, puede llegar a convertirse en uno de los objetos más brillantes del universo. En algunos casos extremos, ese crecimiento es tan intenso que desafía los límites teóricos que deberían frenar la caída de material hacia él.

Estos sistemas, conocidos como cuásares superacretores, son agujeros negros en el centro de galaxias que crecen a gran velocidad y emiten cantidades colosales de energía.

Ahora, un trabajo coliderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) aborda una cuestión clave: la relación entre la acreción extrema de materia sobre un agujero negro y la producción de emisión en radio, tradicionalmente asociada a chorros relativistas o jets.

El estudio, publicado en 'Astronomy & Astrophysics', revela un resultado doble: por un lado, muestra que los cuásares superacretores sí pueden generar chorros relativistas potentes y bien desarrollados, lo que cuestiona la idea, sostenida durante décadas, de que este crecimiento extremo impedía su formación.

Por otro, también revela que muchos de estos objetos no están dominados por dichos chorros: "en esos casos, su emisión en radio se explica, en gran medida, por la intensa formación de estrellas en la galaxia que los alberga", apunta Marie-Lou Gendron-Marsolais, investigadora de la Université Laval (Canadá), que inició este estudio durante su etapa en el IAA-CSIC.