India dice tener suficiente arroz y trigo para una "emergencia" pese al bloqueo de Ormuz

Nueva Delhi, 6 abr (EFE).- La India aseguró este lunes que tiene almacenadas suficientes reservas de trigo y arroz para hacer frente a "cualquier emergencia", en medio de la preocupación por una posible escasez de fertilizantes a causa del cierre del estrecho de Ormuz.

"Disponemos de aproximadamente 22,2 millones de toneladas métricas de trigo y 38 millones de toneladas métricas de arroz. Esto es más que suficiente para cubrir las necesidades del Sistema Público de Distribución (PDS), así como cualquier necesidad de emergencia", declaró la secretaria adjunta del Departamento de Alimentación y Distribución Pública de India, C. Shikha.

Añadió que estas cantidades son tres veces mayores a las reservas mínimas de granos que el Gobierno almacena por ley, por lo que seguirán garantizando el acceso a estos alimentos para "la población vulnerable".

Además, Shikha declaró que el país cuenta con suficiente aceite comestible "a pesar de incertidumbres globales" y recalcó que no ha habido interrupciones en las importaciones provenientes de países como Indonesia, Malasia, Rusia, Ucrania, Argentina y Brasil.

Durante las últimas semanas, la importación de fertilizantes al subcontinente indio, el segundo mayor consumidor del mundo, se ha visto interrumpida por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho.

El 40 % de las importaciones indias de urea, un fertilizante a base de nitrógeno que es clave para la agricultura, llega al país a través del estrecho de Ormuz, según datos de la Organización Mundial de Comercio.

Para garantizar el suministro, el Ejecutivo facilitó acuerdos internacionales para la importación de 8,6 millones de toneladas de fertilizantes desde "países ricos en recursos" como Arabia Saudí, Rusia y Marruecos, según indicó en un comunicado fechado el 10 de marzo.

Este sábado, la compañía Indian Potash Ltd., que compra urea para el Gobierno, anunció una licitación para importar 2,5 millones de toneladas del producto, según publicó en su página web.

El país más poblado del mundo ya está atravesando una escasez nacional de gas, combustible ampliamente usado en las cocinas indias, generando interrupciones en el servicio de comercios y hoteles, además de largas filas de abastecimiento. EFE