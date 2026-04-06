El presidente de Forestalia desvela que se reunió una vez con Santos Cerdán, pero niega negocios con él y con Servinabar

El presidente ejecutivo y fundador de la empresa Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido este lunes desde el Senado que se reunió una vez con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a través del administrador de Servinabar, Antxon Alonso, aunque ha precisado que no hizo negocios ni con el exdirigente socialista ni con la empresa Servinabar.

Así se ha expresado el presidente de Forestalia durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ante las preguntas de la portavoz de UPN sobre su relación con Santos Cerdán.

En este contexto, Fernando Samper sí que ha reconocido una reunión con Santos Cerdán a través de Antxón Alonso, pero ha negado que tenga algún negocio tanto con él como con la empresa Servinabar.

Y es que el presidente de Forestalia se ha acogido a su derecho a no responder preguntas sobre asuntos que están bajo secreto, aunque sí que ha precisado que conoce a la exvicepresidenta Teresa Ribera por los medios, pero nunca ha estado con ella.

Samper ha aclarado al inicio de su interrogatorio que una parte del objeto de este foro afecta a sus diligencias previas, que son secretas, por lo que evitará responder a estas cuestiones.

"Hasta el momento, y como bien comprenderán el que habla, no tiene intención alguna de cometer un delito de revelación de secretos y entiendo que sus señorías tampoco (...) Pero entenderá sus señorías que sin haber declarado ante el juez no me corresponde hablar ante ustedes", ha proclamado Samper.

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