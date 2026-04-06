Arbeloa: "Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid"

Madrid, 6 abr (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este lunes en rueda de prensa sobre la posible ruptura del equilibrio de su equipo que puede generar la entrada de Mbappé en el once y dijo que es una suerte contar con el atacante francés que "sabe perfectamente" lo que es y representa el club blanco.

"Está claro que Mbappé tiene características distintas a Brahim y estoy encantado de tener ese problema; tener a Mbappé aquí es una gran noticia. Tengo mucha confianza en todos los jugadores. Es una suerte como entrenador contar con todos ellos", señaló.

"Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí. No es fácil lo que ha hecho para jugar aquí", agregó.