Al menos cuatro muertos por inundaciones en la república rusa de Daguestán

Moscú, 6 abr (EFE).- Al menos cuatro personas han fallecido por las inundaciones que sacuden la república rusa de Daguestán, en el sur del país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con la agencia estatal TASS, se trata de los pasajeros de dos vehículos arrastrados por las riadas en la región.

Tres de los fallecidos son menores, precisó el medio.

Las autoridades locales cifraron en más de 15.000 las personas que tienen derecho a recibir asistencia financiera del Estado como damnificados por el mal tiempo.

Previamente este lunes el Ministerio de Emergencias informó que las fuertes inundaciones en el sur de Rusia y la amenaza del desbordamiento de un embalse habían obligado a evacuar a más de 4.000 personas en Daguestán.

Ayer, un edificio de tres plantas se derrumbó en la ciudad de Majachkalá, capital de Daguestán, debido a desprendimientos del terreno.

Las fuertes lluvias llevaron también a la rotura del embalse de Gedzhuj, en la antigua localidad de Derbent.

El presidente ruso, Vladímir Putin, abordará mañana la situación en el Cáucaso Norte del país con varios ministros y gobernadores, según adelantaron hoy medios locales.EFE