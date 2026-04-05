Nagore Robles tiene en Carla Flila el mejor apoyo en su nueva aventura televisiva

Carla Flila compartió que no tenía planeado viajar a Honduras para apoyar a Nagore Robles de manera presencial, pero subrayó que su respaldo será total desde Madrid. Según explicó en declaraciones recogidas por la fuente, su vínculo con la presentadora es de amistad cercana y celebró con entusiasmo la decisión de Nagore de volver a concursar en televisión. “Eso no, yo la apoyo desde Madrid a tope”, afirmó Flila, agregando que su confianza en el éxito de Robles se fundamenta en el conocimiento que tiene de su carácter y determinación.

De acuerdo con la información publicada, Nagore Robles tomó la decisión de dejar su puesto actual como colaboradora en programas de telerrealidad para regresar a sus orígenes en la televisión como concursante. El medio consignó que la presentadora vasca optó por participar en una reconocida competencia en Honduras, espacio que ella misma ha señalado como su lugar predilecto dentro del ámbito televisivo. Esta elección marca un punto de inflexión en su carrera profesional, ya que implica pasar del rol de analista de realities a ser nuevamente protagonista dentro de uno de ellos.

Tal como detalló la misma fuente, Robles cuenta con una amplia base de seguidores en las redes sociales, alcanzando casi un millón y medio de personas en Instagram. Este volumen de apoyo digital sugiere que su participación en el programa hondureño se produce respaldada tanto por su comunidad virtual como por amistades del entorno mediático, entre las que destaca Carla Flila. La influencer relató cómo recibió la noticia del nuevo proyecto de Nagore: “Lo publiqué el otro día en redes, ella me lo contó y mi cara fue de shock de '¿qué?', pero yo encantadísima de que esté ahí”. Flila no dudó en confesar su admiración por la concursante, describiéndose como una verdadera seguidora de Robles: “Soy superfan”, declaró.

La reacción de Flila al enterarse del nuevo desafío que afronta Robles estuvo marcada por sorpresa en cuanto al momento escogido para el cambio, aunque remarcó que, dada la personalidad de la presentadora, este giro profesional resulta coherente con su forma de ser. “Me ha sorprendido como que sea ahora, pero no me sorprende que vaya porque es una guerrera y va a darlo todo y más”, comentó la creadora de contenido, según consignó la publicación. Esta percepción refuerza la imagen pública de Robles como alguien que se enfrenta a retos con determinación y actitud positiva.

En conversaciones previas a su salto en paracaídas, uno de los momentos representativos del formato del reality en Honduras, Robles expresó su mentalidad competitiva y sus expectativas de victoria, hechos que fueron subrayados y respaldados públicamente por Flila. “Me lo creo porque su actitud es de poderosa, es una guerrera, lo he dicho, así que ojalá gane y que lo dé todo”, sostuvo la influencer, alineándose así con la visión de Robles sobre su desempeño futuro en el programa.

A lo largo de la cobertura, el medio subrayó la determinación de Nagore Robles, así como la importancia del apoyo de su entorno y sus seguidores digitales. Esta nueva etapa significa para la presentadora una vuelta al formato de concurso donde forjó parte de su reconocimiento en el mundo del entretenimiento, apostando por un entorno que define como su favorito.

Por último, la información aportada refleja no solo la naturaleza del desafío profesional que asume Nagore Robles, sino la red de apoyos personales y mediáticos que la acompañan en su paso por el reconocido reality en Honduras, con el respaldo incondicional de figuras relevantes en el entorno de las redes sociales como Carla Flila.