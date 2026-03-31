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Paraguay dezplaza 140 deportistas a los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá

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Asunción, 30 mar (EFE).- Una delegación de más de 140 deportistas representará a Paraguay en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud que Panamá acogerá del 12 al 25 de abril con la participación de unos 2.000 competidores de 15 países, informó este lunes el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El 'Team Paraguay' fue presentado en un acto encabezado por el presidente del país, Santiago Peña, y el titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez.

Durante la ceremonia se dio a conocer que la tenista Catalina Delmás y el futbolista Jhosías Núñez serán los encargados de portar el estandarte nacional en la ceremonia inaugural.

"¡El Team Paraguay ya está listo para hacer historia en Panamá! ", publicó Peña en su cuenta de X, quien aseguró que su país es hoy "un gigante que entra a la cancha con la firme convicción de obtener una victoria".

"¡Vayan sin miedo al éxito, demuestren de qué estamos hechos y dejen la bandera paraguaya en lo más alto!", añadió el gobernante, quien recordó, en su discurso ante los jóvenes, su participación en un mundial de rugby cuando tenía 17 años.

La delegación guaraní, que tendrá como jefa de misión a Norma Fernández, presidenta de la Asociación Paraguaya de Hockey, competirá en deportes acuáticos, atletismo, bádminton, baloncesto, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol (masculino y femenino), fútbol sala, golf, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y ajedrez, informó el COP.

Los juegos, que tendrán como sede Ciudad de Panamá y Playa Venao, congregarán a jóvenes entre los 14 y 17 años de los 15 países que conforman la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), quienes competirán en 23 disciplinas deportivas.

Este año, las competencias, creadas oficialmente en mayo de 2012 y que tuvieron su primera edición en septiembre de 2013 en Lima, tienen como lema "A otro nivel". EFE

(foto)

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