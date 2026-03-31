Llorca rechaza valorar la denegación de la personación de Mazón en la causa de la dana y pide "celeridad" en el proceso

En relación con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a la imputación de Carlos Mazón, decisión tomada de manera unánime por todos los jueces, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, abordó recientemente la resolución judicial que excluye al exlíder regional del procedimiento que investiga la gestión de la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024, en la cual fallecieron 230 personas. Según consignó Europa Press, Llorca subrayó que no realizará valoraciones sobre la decisión de la jueza que denegó la personación del expresidente Mazón en la causa relativa a la catástrofe de la dana y reiteró su exigencia de celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

A preguntas de periodistas durante un evento en Sueca (Valencia), el presidente autonómico y líder del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) declaró: “Yo no soy quién para cuestionar estas decisiones que se toman. Lo que insisto es que, como valenciano que soy, también quiero que se sepa la verdad, quiero que se conozcan los hechos y quiero que se actúe con cierta celeridad, que eso es importante”. Tal como publicó Europa Press, Llorca evitó opinar acerca de la decisión adoptada por la magistrada de Catarroja, quien rechazó, tras petición formulada el lunes por el abogado del exjefe del Consell, la solicitud de personación de Mazón en el proceso. La jueza argumentó que el ex presidente no podía personarse debido a su condición de testigo y a la ausencia de indicios en su contra.

El medio Europa Press detalló que Pérez Llorca insistió en no opinar sobre las resoluciones judiciales y manifestó que, históricamente, siempre ha mostrado “muchísima cautela y muchísimo respeto” ante tales decisiones: “Si la jueza ha decidido que el señor Carlos Mazón no puede personarse, yo no tengo nada más que añadir”. Adicionalmente, recordó que meses atrás la instructora había ofrecido a Mazón la posibilidad de acudir voluntariamente a declarar y añadió: “Respeté su decisión; si ahora la jueza ha cambiado su opinión, también la respeto”.

De acuerdo con Europa Press, al referirse a la postura del TSJCV, Pérez Llorca destacó que “el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido por unanimidad de todos los jueces que el señor Carlos Mazón no puede estar imputado”. Manifestó que adoptó la misma actitud de respeto tanto cuando la jueza decidió imputar a Mazón como cuando el tribunal superior determinó que no correspondía la imputación ni la investigación.

Consultado sobre el posible cambio de estrategia de Mazón en este proceso judicial, el presidente del Consell subrayó que no le corresponde hacer valoraciones técnicas, ya que no dispone de la formación necesaria para ello, reiterando su respeto “por todo lo que esté pasando en el procedimiento judicial”, según reportó Europa Press. También se refirió a la gestión del acta parlamentaria del ex presidente en Les Corts, evitando expresar opiniones respecto a si el Partido Popular exigiría a Mazón la renuncia a su escaño. En su respuesta, señaló que las actas no las ponen ni las quitan los políticos, sino que lo deciden los ciudadanos al votar: “Las actas las deciden los ciudadanos cuando votan. Y yo, por tanto, a eso también tengo que mostrar muchísimo respeto”.

Por otra parte, Europa Press informó que, cuestionado sobre la posición de Compromís respecto a la candidatura de la exvicepresidenta Mónica Oltra a la alcaldía de València, Llorca criticó que la coalición pretenda que Oltra, quien enfrenta un proceso judicial por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido, sea su candidata, al mismo tiempo que solicitan que otro partido retire el acta a Mazón. Llorca insistió en que la decisión sobre las actas corresponde únicamente a la ciudadanía mediante el voto.

A lo largo de sus declaraciones, Llorca reiteró en múltiples ocasiones la importancia del respeto institucional hacia las resoluciones judiciales y la necesidad de esclarecer con rapidez lo sucedido durante la catástrofe de octubre de 2024, que causó una gran conmoción en la Comunidad Valenciana con un saldo de 230 víctimas mortales.

El desarrollo del proceso judicial en torno a la gestión política durante la catástrofe y las distintas decisiones de la magistratura han generado debate público y político en la región. Europa Press destacó que la jueza de Catarroja ofreció en varias ocasiones a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente en la investigación. Tras el rechazo de su personación y la aclaración de que no existen indicios contra él, el TSJCV tomó la determinación de descartar su imputación.

El caso continúa sus trámites en los tribunales, con la atención puesta en los tiempos y el equilibrio entre la transparencia, la justicia y el respeto a la presunción de inocencia. Las palabras de Juanfran Pérez Llorca recalcan tanto la voluntad política de aclarar los hechos como la relevancia del respeto institucional hacia las decisiones de la justicia y la legitimidad democrática sobre los cargos públicos.