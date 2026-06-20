Tahar Ben Jelloun: Hay que felicitar a España por no obedecer a Trump ni Netanyahu

Mar Marín

Tánger (Marruecos), 20 jun (EFE).- Al filo de los 80 años, Tahar Ben Jelloun, el escritor marroquí más internacional, encabeza un proyecto cultural en Tánger, la ciudad de su infancia y donde, en una entrevista con EFE, felicita a España "por no obedecer a Trump ni a Netanyahu" y pide la libertad de los jóvenes condenados tras las protestas del GENZ212.

PUBLICIDAD

Ben Jelloun (Fez, 1947) preside Photo Tanger, el primer festival internacional de fotografía de esta ciudad "turística, un poco española y algo pobre en actividades culturales", reconoce.

Con España como país invitado y la fotógrafa Isabel Muñoz como una de las grandes protagonistas de la programación, el festival "dará mucha vida cultural" a la ciudad del Estrecho durante el verano, la época en la que millones de marroquíes de la diáspora regresan al país.

PUBLICIDAD

Muchos de ellos son marroquíes residentes en España que se pueden beneficiar de la regularización impulsada por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"Fue una buena decisión. Evidentemente, fue muy criticada en Francia e incluso insultada por la derecha. Pero, en mi opinión, es muy inteligente aclarar las cosas y regularizar a quienes viven en la clandestinidad", sostiene el autor de "El hombre roto".

PUBLICIDAD

Una medida similar a la puesta en marcha en Marruecos para regularizar a inmigrantes subsaharianos que ahora residen en el país magrebí: "Eso es la mezcla, eso es el mestizaje, y es algo magnífico", apunta Ben Jelloun, afincado en París, académico y premio Goncourt 1987.

Ben Jelloun celebra también el apoyo de España a pueblo palestino tras la ofensiva militar israelí.

"España ha sido muy valiente. En todo caso, Pedro Sánchez ha sido muy valiente", afirma en alusión la oposición del jefe del Gobierno español frente a las políticas del presidente de Estados Unidos y del primer ministro israelí sobre Palestina.

PUBLICIDAD

"Hay que felicitar a España por haber apoyado a los palestinos de manera directa y por no haber obedecido ni a Trump ni a Netanyahu", continúa.

"Es algo admirable", según el escritor. "En definitiva, España tiene más afinidades y más intereses comunes con el mundo árabe que con el resto de Occidente".

En "El castigo", uno de sus libros más populares, Ben Jelloun narra el calvario que sufrió cuando fue arrestado en 1966, a los 20 años, por participar en manifestaciones pacíficas estudiantiles. Estuvo 19 meses encerrado durante los llamados "años de plomo" bajo el reinado de Hassan II, padre del actual monarca marroquí.

PUBLICIDAD

"Los años de plomo fueron años de injusticia, años de prisión, tortura, silencio, represión y miedo. Había miedo", recuerda. Hoy, "somos libres, hablamos, discutimos". "Ya no vivimos en una época de represión y miedo".

Sin embargo, en el Marruecos de hoy más de 1.500 jóvenes han sido procesados por participar las protestas del movimiento GENZ212 que se registraron el pasado año y cientos siguen en prisión con condenas que llegan a los 15 años por pedir en las calles menos estadios de fútbol y más colegios y hospitales.

PUBLICIDAD

"No entiendo por qué se encarcela a jóvenes que protestan. Eso no es normal. Han protestado, no han puesto bombas ni han cometido actos violentos", sostiene en la entrevista con EFE.

"En mi opinión, son opositores que no tienen malas intenciones. Dicen cosas que hay que escuchar porque su discurso no es absurdo. Quieren más igualdad, más justicia, una lucha real contra la corrupción. Quieren educación, conocimiento y universidad".

"Hay que sacarlos de la cárcel. No es normal que estén allí", insiste Ben Jelloun, que desde 2010 compagina la literatura con la pintura.

¿Y los intelectuales, los escritores como usted, pueden desempeñar algún papel?

"Mi papel es escribir o pintar. Y eso es lo que sigo haciendo", concluye.EFE

(foto)